Takřka 400 závodníků se postavilo na start cyklistického závodu ČEZ Kolem Lipna a nechyběly mezi nimi ani známí sportovci. Někdejší skvělý silničář Roman Kreuziger jel na horském kole společně se svými dětmi kratší dvacetikilometrovou trasu, bronzový olympijský medailista v běhu na lyžích Martin Jakš pojal závod podobně se svými potomky. Bývalý mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar si troufnul na trať dlouhou 60 kilometrů a byl desátý mezi jezdci v kategorii gravel, kterou vyhrál v času 1:36,20 Němec Michael Kampelmüller.

ČEZ Kolem Lipna v rámci festivalu | Video: Deník/ Kamil Jáša

V horských kolech byl na delší trati nejrychlejší Adam Lávička, jenž projel cílem v času 1:35,26. Mezi cyklisty nechyběl na startu hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba či ředitelka ČEZ Lipno Sport Festivalu Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích, jež dokončila dlouhou trať jako třetí nejlepší žena v kategorii MTB. „Úvodní kopec byl docela dlouhý, ale já jsem před závodem dala gely, takže posledních 15 kilometrů se mi jelo skvěle, nohy fungovaly, parádní to bylo,“ smála se dvojsmyslu Neumannová a pochvalovala si tím, že nepodcenila energetický příjem ze speciálních gelů před startem. Vítězkou této kategorie se stala Ivana Loubková. „Doufal jsem, že si dám šedesátku, ale onemocněla nám babička, takže jsem v rámci hlídání jel s holkama, užil jsem si to s rodinkou. Mohl jsem tak sledovat věci po trati, které se dají zlepšovat, protože nechceme usnout na vavřínech a závod dál posouvat,“ řekl Roman Kreuziger, spoluorganizátor ČEZ Kolem Lipna. „Ale lidem se to líbilo, byli nadšení, což mě nesmírně těší. Závod by rychlý, jelo se hodně po silnicích, takže bylo hodně gravelistů,“ povídal desetinásobný účastník Tour de France. „Jo, bylo to trochu stresu, ale sedlo si to a všechno dopadlo dobře,“ doplnil s úsměvem.

Nikdy jsem tady nebyl, ani na dovolené, bylo to objevení nového regionu a závod se mi moc líbil. Jel jsem na pohodu, aby mě to tolik nebolelo, když ti borci jeli moc rychle do kopce, tak jsem si vystoupil, z kopce jsem je zase trochu sjel, takže to bylo moc fajn a takové aktivity moc rád podporuju,“ prohlásil v cíli Štybar.