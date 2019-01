Český Krumlov - Badmintonisté SKB ČK jako nováček dosáhli v základní částí nejvyšší soutěže bilance šesti výher a jedné prohry.

Extraligové družstvo SKB Český Krumlov - zleva: Zuzana Pavelková, Pavel Florián, trenér Radek Votava, Mateusz Swierczynski, Hana Milisová, Jaromír Janáček a Maxmilian Koreny. | Foto: Archiv oddílu

Badmintonisté krumlovského oddílu SKB připravili předposlední lednovou sobotu na domácích kurtech v městské sportovní hale závěrečný díl nejvyšší republikové soutěže družstev – extraligy dospělých.

Krumlovští v posledním – čtvrtém – extraligovém kole hostili družstvo Deltacar Benátky – a zdálo by se, že domácí z pozice lídra soutěže jsou favorité. Benátecký Deltacar je ovšem velmi silné družstvo, ve kterém hostují hráči z Ukrajiny, Polska či Malajsie.

Navíc se přidala marodka v domácím týmu v podobě absence polské akvizice Swierczynského, další jako Jaromír Janáček i Pavel Florián byli po nemoci, a tak se nečekal žádný zázrak. A ten se také nekonal, když tým SKB Český Krumlov v domácím prostředí, byť za velké podpory diváků, kterých se v hale sešlo více než sto čtyřicet, nakonec zaznamenal první prohru v celé soutěži. I přes tuto porážku však postoupili Krumlovští do finálových bojů z prvního místa, o čemž se nováčkovi extraligy na začátku sezony ani nesnilo.

SKB Č. Krumlov – Deltacar Benátky nad Jizerou 2:6. Výsledky jednotlivých zápasů (jako první hráči domácího SKB): Pavel Florián – Adrian Dziolko 15:21, 9:21, Maxmilian Koreny – Petr Jelínek 21:19, 16:21, 21:18, Marek Jakeš – Lukáš Zevl 12:21, 5:21, Zuzana Pavelková / Maria Ulitina 15:21, 6:21, Florián / Sluka – Provazník / Dziolko 19:21, 17:21, Milisová / Pavelková – Ulitina / Šikalová 19:21, 17:21, Janáček / Koreny – Zevl / Jelínek 7:21, 18:21, Janáček / Milisová – Provazník / Šikalová 21:7, 21:12.

Pořadí extraligy smíšených družstev dospělých 2014/15 po základní části (po 4. kole): 1. SKB Český Krumlov 19 bodů, 2. BK 73 Deltacar spedition Benátky nad Jizerou 18 bodů, 3. Sokol Radotín Meteor Praha 18 bodů, 4. TJ Sokol Veselý Brno – Jehnice 17 bodů, 5. TJ Sokol Dobruška 12 bodů, 6. TJ Astra ZM Praha 11 bodů, 7. BaC Kladno 10 bodů, 8. USK Plzeň 7 bodů.

Slova od kormidla

Trenér krumlovského extraligového družstva a předseda SKB v jedné osobě Radek Votava po závěrečném utkání základní části řekl:

„Benáteckým nezbývá než upřímně pogratulovat k přesvědčivé výhře a našim hráčům poděkovat za dobrý přístup a nasazení ve všech zápasech. Janáček s Milisovou odehráli moc dobře smíšenou čtyřhru a odměnou jim byla jasná výhra nad velice dobrým párem. V mužských čtyřhrách došlo na improvizaci jinak stabilních dvojic. Janáček s Korenym nedokázali čelit velkému tlaku svých soupeřů, ale druhý set byl určitě hodně kvalitní a divácky atraktivní. Florián se Slukou vzdorovali velezkušené dvojici jak jen to šlo, ale k výhře bylo prostě daleko. Dvojice Milisová a Pavelková odehrála také vyrovnaný zápas, avšak s nevydařenou koncovkou obou setů. Pavelková ve dvouhře neměla tentokrát proti nejlepší hráčce Ukrajiny žádnou šanci a od prvního úderu bylo jasné, kdo je a bude na kurtu panovat. I takový zápas je ale pro naše hráče důležitý! Na třetí mužskou dvouhru jsem poslal teprve patnáctiletého Marka Jakeše, který se s nečekanou situací a extraligovou premiérou popasoval velice dobře. Odměnou mu musel být mimořádný aplaus všech přítomných diváků v hale. Druhý bod vybojoval ve velice těžkém zápase Max Koreny, který doslova udolal Petra Jelínka ve třech setech. V závěrečné dvouhře nestačil Pavel Florián na nejlepšího polského singlistu. Za daného stavu jsem ale s výkonem hráčů moc spokojený.

Po základní části soutěže jsme i přes tuto prohru zůstali na prvním místě a máme tak účast ve čtyřčlenném finálovém turnaji jistou. Pro náš klub je to opravdu skvělý a velký výsledek. Hráčům, trenérům a skvělým divákům moc děkuji. I já jsem si první část extraligy velice užil, zejména domácí utkání. To byla velká odměna za naše dlouhodobé snažení. Poděkovat musím i všem našim sponzorům a partnerům v čele s městem Český Krumlov. Věřím, že i propagace sportem je pro každého z vás příjemná záležitost. Moc vám tedy děkuji za přízeň. Teď už nezbývá nic více, než si přát, aby nás finálový turnaj zastihl v plné síle. Potom budeme určitě důstojným soupeřem komukoliv ze silné čtyřky! Jménem všech hráčů a vedení klubu zároveň děkujeme našim skvělý divákům. Hrát domácí utkání před více než stovkou fanoušků, to je prostě nádherné. Zasloužíte si velký obdiv a náš potlesk! Děkujeme a pokud si najdete čas a chuť nás podpořit i ve finálovém turnaji, budeme moc rádi. Budeme to moc a moc potřebovat!"

Jiří Frendl