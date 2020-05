Už v sobotu vítr solidně zafoukal, a tak hlavní rozhodčí Pavel Muroň mohl se svými kolegy odstartovat a také úspěšně dokončit dvě rozjížďky.

„Byl to dobrý vklad do nedělního pokračování,“ řekla ředitelka závodu Adéla Černá, která v YC Jestřábí 1 přivítala šest katamaranistů na Tornádech, čtyři v otevřené třídě a také čtyři jachtaře na elegantních Létajících Holanďanech.

„ V týdnu jsme se s pořadateli dohodli, že nám umožní start s katamarany. Ta pauza byla už hodně dlouhá, a tak dorazily čtyři posádky, všechny z jihu Čech, a to především z Bezdrevu a Třeboně. Byl to od nás dobrý nápad a díky tornádistům, že nás vzali mezi sebe,“ vyzdvihl Karel Šimek ze Slavoje Hluboká, jeden z nejzkušenějších reprezentantů této lodní třídy.

Rozjížďky výborně zvládla sourozenecká posádka Pavlišových z YC Kovářov. „Podařilo se nám vyhrát obě rozjížďky a byli jsme radostí bez sebe. Neděle pro nás už tak úspěšná nebyla, ale přesvědčili jsme se, že můžeme úspěšně soupeřit s mnohem zkušenějšími posádkami,“ svěřila se kormidelnice Michaela Pavlišová.

Mezi katamaranisty se po roční zdravotní odmlce objevil Jiří Žíla ml. ze Slavoje Hluboká. „Je to můj první start na dvoutrupé lodi mého kamaráda Víti Kubáně, ale je to paráda. Koupali jsme se, ale to k jachtingu patří.“

Větrně silně poryvová neděle poslala ochutnat chlad lipenské vody mnoha jachtařům. „Především u Tajvanu o koupele nebyla nouze, ale vodní ani hladinoví záchranáři zasahovat nemuseli. Zkušení jachtaři si poradili sami,“ komentoval hlavní rozhodčí Pavel Muroň.

Převrátili se i vítězní Létající Holanďané Čutka a Pavlíček z DIM Bezdrev, kteří o bod předstihli zkušené borce Šimka s Benešem ze Slavoje Hluboká nad Vltavou a DIM Bezdrev.

Nyní si pořadatelé z Jestřábí na chvíli odpočinou, ale již 6. a 7. června je čeká opakování mistrovství republiky otevřené třídy katamaránů, které se pojede místo pro kajutové jachty zrušeného Lipno marathonu.

Výsledky

Katamaran open: 1. Ptašnik, 2. Martinot (oba Jestřábí), 3. Žíla – Kubáň (Hluboká nad Vlt).

Tornado: 1. Chlebna – J. Pavliš, 2. Zd. Pavliš – Klára Pavlišová (vše Kovářov), 3. Němec – Zaymlová (ALT Tornádo, Jestřábí).

Létající Holanďan: 1. Čutka – Pavlíček (DIM Bezdrev, M. Lázně), 2. Šimak – Beneš (Hluboká nad Vlt., DIM Bezdrev), 3. Grill – Novotný (Třeboň, DIM Bezdrev).

Petr Vitoň