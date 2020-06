Jakub Janda (r. 2006) je žákem Základní školy Fantova Kaplice a reprezentuje oddíl atletiky českobudějovického Sokola. Mistrovský závod vyhrál stylem start-cíl a svým protivníkům nedal absolutní šanci. Vyhrál totiž v druhém nejlepším výkonu sezóny, kdy v nepřízni počasí, za deště a silného větru, zaběhl čas 2:14,31.

Prvních 400 metrů běžel Jakub za neuvěřitelných 57 s, ale do druhého kola začal tuhnout. I tak zaběhl navzdory nepřízni počasí krásný čas a druhého soupeře, o rok staršího reprezentanta oddílu Nová Včelnice Strnada (r. 05) porazil o tři vteřiny! Zhruba po jedné hodině se Jakub na doporučení svého osobního trenéra Mgr. Petra Bahenského postavil poprvé v životě na závod 200 m překážek, kde skončil na krásném 3. místě pouze za specialisty této disciplíny a závodníky o rok staršími, takže úspěšná premiéra, ze které měl opravdu trenér obrovskou radost. A aby toho nakonec nebylo málo, trenér Jakuba postavil do štafety na 4 x 60 m za Sokol ČB-A, a to na poslední, finišující pozici a štafeta doběhla i díky Jakubovi na krásném druhém místě!

Sečteno o podtrženo, Jakub Janda si v pátek Mistrovství Jihočeského kraje v lehké atletice domů do Kaplice odvezl kompletní sbírku medailí: zlato za 800 m, stříbro za štafetu a bronz za 200 m překážek.