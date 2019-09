"Ač se Jakub specializuje pouze na dlouhé tratě, tedy 800, 1000 a 1500 metrů, v rámci tréninku jsme se na přání trenéra Bahenského zúčastnili poslední dráhové atletické soutěže na závěr sezóny, kterou je právě pětiboj," vysvětluje František Janda, tatínek atletické naděje z Kaplice, který svého syna Jakuba trénoval, než ho předal do rukou kaplického trenéra Vladimíra Kratochvíla. V roce 2017 pak Jakub přešel právě k Petru Bahenskému do budějovického Sokola.

Jako první disciplína bylo těžkých 60 metrů překážek. "Jakub trať zaběhl slušně a v plejádě specialistů měl krásný třetí čas 10,07! Takže docela super začátek!" chválí Janda starší. "Jako druhá disciplína přišel na řadu kriketový míček a zde, jak se později ukázalo, i rozhodující Jakubův propad, neboť po třech velmi slabých hodech skončil až na jedenáctém místě s pouhými 38 metry."

Ovšem co Jakub ztratil na krikeťáku, se až neskutečně vrátilo při třetí disciplíně, a to hladké šedesátce. "Jakub velmi rozzloben svým špatným výkonem se na sprint tak namotivoval, že porazil všech třicet soupeřů a hlavně plejádu nejlepších sprinterů Jihočeského kraje, to bylo jednoduše něco úžasného!" Jakub vyhrál v čase 8,26 a po třech disciplínách se usadil na druhé místo za svým oddílovým kamarádem Michalem Radou, specialistou na krátké tratě, hod kriketovým míčkem a skok do dálky.

"A právě jako čtvrtá disciplína přišla na řadu dálka," dodává František Janda. "I zde šel Jakub do něčeho úplně nového, co netrénuje a nedělá. Jenže i zde se zadařilo a skokem 4,53 m Jakub obsadil krásné 3. místo a do poslední disciplíny 800 m, která je jeho parketou, postupoval pořád celkově na druhém místě. Ač unaven, neboť během čtyř hodin absolvovat čtyři jiné disciplíny naplno je opravdu zátěž, tak namotivován nastoupil v roli favorita této trati na start."

A jak je u Jakuba Jandy zvykem, vyhrál stylem start cíl a i v slušném čase 2:22,11. Druhému v pořadí, svému oddílovému kolegovi Vojtovi Malonovi, nadělil skoro celou cílovou rovinku. "Opravdu nádhera, i podle lidi, kteří stáli okolo stadionu a nádherně kluky povzbuzovali hlasitým tleskotem, fakt skvělá kulisa!" pochvaloval si František Janda.

Po sečtení všech výsledků skončil Jakub Janda na krásném 2. místě se ztrátou 65 bodů. "Je to šest metrů z kriketu, co stačilo přidat k těm 38, ale na kdyby se nehraje, a tak se Jakub stal "pouze" vicemistrem Jihočeského kraje v atletickém pětiboji mladšího žactva na dráze pro rok 2019," shrnuje pyšný tatínek. "Na úplný závěr letošní dráhové sezóny je Jakub ve výběru nejlepších atletických nadějí a v neděli 29. září v Kladně poběží za reprezentaci Jihočeského kraje závod na 1000 m proti nadějím Plzenského, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a kraje Praha, tak mu budeme přát hodně úspěchu, neboť je i velkým favoritem. V republikových tabulkách mu patří na trati 1000 m krásné 3.místo!"