Výraznou posilou kádru nejlepšího jihočeského týmu bude osmnáctiletý strakonický odchovanec Jakub Slapnička. Ten ovládl generálku na start druhé nejvyšší soutěže, kterou byl třetí ročník Pedagog Cupu, a obhájil tak loňské prvenství. „Byl to zase hezký turnaj a užil jsem si ho. Sice to tentokrát bylo trochu s komplikacemi, ale jsem rád, že jsem první místo obhájil,“ ujistil.

Už ve čtvrtfinále udolal svého kamaráda ze Strakonic Ondřeje Krejčího až v pětisetové bitvě. „Nemyslím si, že bych zápas podcenil, ale prohrával jsem už 0:2 na sety. Ondra hrál fakt dobře a v prvních dvou setech jsem neměl moc co nabídnout. Možná mi chyběla větší koncentrace,“ připustil. „Naštěstí jsem pak dokázal zápas otočit,“ dodá.

V semifinále porazil Slapnička 3:1 odchovance pořádajícího klubu Pavla Kortuse mladšího, jenž odchází poprvé v kariéře okusit zahraniční angažmá do Rakouska. Ve finále zdolal až po úporné pětisetové bitvě jeho mladšího bratra Filipa. „Bylo to o dost těžší než loni. Oba bráchové hráli dobře a já jsem nehrál tak jako minulý rok. Příprava na sezonu to však byla výborná,“ ocenil.

Poslední sezony sbíral zkušenosti v klubu úřadujícího mistra republiky v Havlíčkově Brodu. Nyní bude hostovat v Pedagogu. „V Havlíčkově Brodu je hodně kvalitních hráčů a těžko bych se tam prosazoval. Z Budějovic to mám kousek domů, v Pedagogu je super kolektiv a čekám, že se budeme držet někde ve středu tabulky,“ říká před startem první ligy.

