Plzeň, Č. Krumlov – V plzeňské sportovní hale se hrálo badmintonové Mistrovství České republiky dospělých – a krumlovský oddíl SKB se ze západočeské metropole nevracel s prázdnou!

Krumlovští badmintonisté Tomáš Švejda a Jaromír Janáček (zleva, na snímku s trenérem Radkem Votavou) triumfem ve čtyřhře na MČR v Plzni splnili další cíl této sezony. Foto: Archiv SKB ČK | Foto: archiv SKB ČK

Barvy SKB na vrcholném domácím turnaji hájili Hana Milisová, Tomáš Švejda a Jaromír Janáček.



„Letošní mistrovství bylo zajímavé tím, že žádný hráč z našeho klubu nenastoupil ve dvouhře,“ předesílá krumlovský šéftrenér a předseda Radek Votava.



Krumlovští ovšem byli hodně vidět v párových disciplínách, ve kterých vybojovali zářivou kolekci jedné zlaté a dvou bronzových medailí.



ZLATÁ ČTYŘHRA



Nejlépe se dařilo deblistům Švejdovi s Janáčkem ve čtyřhře mužů, kde po dramatickém finále dokázali zvítězit a stali se mistry České republiky.



V boji o titul Krumlováci potvrdili pozici nasazené jedničky a v souboji dvou párů s mezinárodními ambicemi udolali Bitmana s Hubáčkem v třísetové bitvě (21:15, 16:21, 23:21), kdy v rozhodující sadě doslova utekli hrobníkovi z lopaty.



„Po dobře zvládnutém podání, příjmu i hře u sítě získali kluci patřičný tlak a zaslouženě ovládli první set. Ve druhém se ale v uvedených činnostech dařilo méně, dělali více chyb a soupeři je po nepřesných rozehrávkách jednoduše přehrávali. V první polovině rozhodujícího setu to byla přetahovaná o každý míček. Do přestávky šel s mírným náskokem 11:9 soupeř. Po pauze to už vypadalo bídně, když kluci po šňůře prohrávali už 11:16. Postupně sice začali ukrajovat z manka, ale přesto museli čelit dvěma mečbolům. Ty ale skvělým podáním a následným tlakem odvrátili a vypracovali si své mečboly. První ještě soupeři se štěstím odvrátili, ale druhý už kluci proměnili. Velká gratulace!“ ohlédl se za zlatým deblem kouč Votava, jenž se svými svěřenci hned po MČR zamířil na mezinárodní turnaj až do dalekého Íránu.



DVAKRÁT BRONZ



Na šampionátu Krumlovští přidali ještě dva bronzy.



Janáček po zlatu z deblu získal druhou medaili, a to bronzového lesku, ve smíšené čtyřhře s bývalou oddílovou spoluhráčkou Sabinou Milovou (nyní Meteor Praha). V boji o finále mixu nasazené dvojky nestačily na Drančáka s Lajdovou (14:21, 16:21).



Druhý bronz pro SKB vybojovala Hana Milisová v ženské čtyřhře spolu s dlouhodobou spoluhráčkou Eliškou Maixnerovou z TJ Astra ZM Praha. Stopku jim v semifinále vystavily nasazené jedničky a obhájkyně titulu Bášová s Fuchsovou, když za stavu 4:21 a 5:11 pár s krumlovským želízkem vzdal vinou zranění zad Milisové.