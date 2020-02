V konkurenci 34 mužských reprezentací Česko nakonec obsadilo dělené 9. -16. místo, když v základní skupině číslo 5 na úvod podlehlo favoritovi z Německa 0:5. V dalších dvou utkáních už byli čeští reprezentanti úspěšní a shodně 5:0 porazili Island a Ázerbájdžán.

Janáček se Švejdou odehráli proti každému týmu jeden zápas a to na první čtyřhře. Proti Německu je čekala 18. dvojice světa a druhá v Evropě Mark Lamsfuss / Marvin Seidel, na kterou nestačili a prohráli 11/21, 17/21.

Proti Islandu odehráli čtyřicetiminutový zápas proti páru D. Bjarni Bjornsson / K. Darri Finnsson a na konci se mohli radovat z vítězství 18/21, 21/13 a 21/11.

Proti Ázerbájdžánu je čekala další velice dobrá dvojice, naturalizovaní Indonésané, Ade Resky Dwicahyo / Azmy Qowimuramadhoni, kteří se ještě před rokem těšili z postavení na 63. místě na světě. V zápase, který se hrál 43 minut, zvítězili Jihočeši 21/18, 13/21 a 21/14.

Radek Votava, předseda a trenér SKB Český Krumlov: „ Myslím si, že se jim při jejich společné premiéře na takovéto akci podařilo odehrát dobré zápasy a podat velice kvalitní výkony. Výhru nad prvním párem z Německa po nich ani nikdo chtít nemohl. I tak druhý set byl velice dobrý a oba si za něj zaslouží pochvalu. Další dva zápasy proti jedničkám Islandu a Ázerbájdžánu vyhráli ve třech setech. Byly to těžké zápasy, v nichž se od nich výhra očekávala, minimálně proti Islandu ano. Ázerbájdžán reprezentovali dva Indonésané a to víte, v badmintonu, když narazíte na hráče z Asie, je to vždy těžké. Pro oba to byla velká zkušenost a zároveň zkouška, ve které obstáli. Jsem tomu moc rád a oběma blahopřeji.“

Družstvo mužů hrálo ve Francii ve složení Janáček Jaromír, Tomáš Švejda (oba SK Badminton Český Krumlov), Ondřej Král (Sokol Radotín Meteor Praha), Jan Louda (USK Plzeň), Milan Ludík (SK Brno Slatina) a Adam Mendrek (Badminton FSpS MU).

Pořadí ve skupině číslo 5

1. Německo, 2. Česká republika, 3. Island, 4. Ázerbájdžán

Medailové umístění

Muži: 1. Dánsko, 2. Holandsko, 3.- 4. Rusko a Francie

Ženy: 1. Dánsko, 2. Německo, 3. - 4. Francie a Skotsko