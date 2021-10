Patrik Fuciman zažil atmosféru dospělého šampionátu poprvé a v prvním setu s Pavlem Synovcem to bylo znát. Ve druhém ale předvedl dobrý výkon, na kterém se dá do budoucna stavět.

Ve smíšené čtyřhře společně s Bertou Ausbergerovou po prvním vyhraném zápase těsně na tři sety prohrály souboj o postup do čtvrtfinále a obsadily tak devátou příčku.

„Nejvíce se překvapivě dařilo právě této na poslední chvíli sestavené dvojici, která senzačně prošla pavoukem až do finále, kde nakonec podlehla favorizované dvojici Král, Mendrek 0:2 na sety,“ podotkl předseda a trenér českokrumlovského klubu Radek Votava.

Šampionátu se nemohl zúčastnit Tomáš Švejda v deblu se svým parťákem Jaromírem Janáčkem, protože v týdnu před turnajem onemocněl a to by mu nedovolilo podat stoprocentní výkon.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.