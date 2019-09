CENNÝ SKALP

Hráči SKB Český Krumlov na turnaji odehráli celkem tři zápasy.

Ve čtvrtek porazili tureckou dvojici Muhammed Can Hacioglu a Furkan Zenbilci ve dvou jasných sadách (21:6, 21:1).

V pátek získali skalp nasazené čtyřky a 42. páru světa, bratrů Chewových z USA, také ve dvou setech (24:22, 21:19).

V sobotu nastoupili proti silnému anglickému deblu Gregory Mairsovi a Callumu Hemmingovi, kteří svými výkony patří také do první světové padesátky. Na tyto soupeře již Krumlováci nestačili a padli ve dvou jasných setech (9:21, 10:21).

Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou si ovšem z Charkova, kde startovalo 204 hráčů a hráček z 35 zemí z celého světa, přivážejí výborné 5. místo a cenných 2200 bodů do světového žebříčku.

NA DOBRÉ CESTĚ

„Klukům blahopřeji. Je skvělé, že jeden ze dvou těžkých zápasů zvládli na jedničku. Dvě náročné koncovky proti dvaačtyřicátému páru na světě se prostě počítají. A pro mě je cenné, že takto dokáží hrát i bez trenéra. To by je mělo posilovat v jejich cestě, na které mám určitě i já své místo, ale hlavně je to jejich cesta. Musejí být silnější, na kurtu pracovat stále jako jeden tým, když se daří, i když se nedaří, prostě pořád. Věřím, že je to posiluje a já se už na oba těším,“ vzkazuje svým svěřencům kouč a předseda krumlovského oddílu Radek Votava.

Radek Votava, Karel Vosika