V Hradci Králové startovali Linda Šmikmátorová, Barbora Kortusová, Adam Ječmínek a Adam Marťán. Nejprve do hry šel mix Ječmínek a Šmikmátorová ve smíšené čtyřhře, kde Krumlovští v prvním kole porazila Orose s Fišerovou (Ústí / Most) ve dvou setech (21:12, 21:14). V dalším kole již nestačili na třetí nasazený pár Fürst a Johnová (Meteor Praha), s nímž však sehráli otevřenou partii, kterou dovedli až do třetího setu, ale po nešťastné koncovce a vyrovnaných setech (22:20,16:21, 19:21) dál nepostoupili.



Dvouhry se ani jednomu krumlovskému hráči nepovedly, když Kortusová, Ječmínek i Marťán skončili v prvním kole. Čtyřhry poté měly podobný průběh jako dvouhry, když pro Krumlováky končily debly pokaždé prvními zápasy.



Umístění jihočeských hráčů na turnaji – dvouhra junioři: 17. Adam Marťán, Adam Ječmínek (oba SKB ČK), dvouhra juniorky: 17. Barbora Kortusová (SKB ČK), čtyřhra junioři: 9. Ječmínek / Marťán, čtyřhra juniorky: 9. Kortusová / Šmikmátorová, smíšená čtyřhra: 3. Dvořák / Nováková (Sokol ČB / Nejdek), 9. Ječmínek / Šmikmátorová.



Jiří Frendl