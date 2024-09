Pořadatelé ze Sportovního klubu Borová jsou rozhodnuti navzdory špatnému počasí udělat vše pro to, aby ve dnech 13. až 15. září v Borové u Chvalšin na Českokrumlovsku proběhly připravené mezinárodní závody v jezdecké všestrannosti, jejichž součástí je i finále seriálu Kritérium mladých koní v této disciplíně a mistrovství České republiky pro starší juniory a jezdce do 25 let. „Předpověď počasí pravidelně sledujeme. V úterý u nás asi dvě hodiny pršelo, ve středu vůbec a ve čtvrtek zatím pršelo spíše drobně. Jelikož by mělo nejvíc napršet v noci z pátku na sobotu, tak pracujeme s variantou, že v sobotu by se uskutečnily parkury a na neděli bychom posunuli terénní zkoušky. Voda tak bude mít čas se vsáknout, aby byl kros co nejbezpečnější,“ uvedla Tereza Bašta Kamírová z pořadatelského týmu.

„Děláme maximum, aby závody mohly proběhnout, jelikož finále KMK ani mistrovství České republiky již není možné nikam posunout, a tak by se tyto vrcholné soutěže neuskutečnily. Po konzultaci s národními i mezinárodními funkcionáři, kteří jsou již na místě, jsme se shodli na tom, že zatím není důvod závody rušit. O případné úpravě harmonogramu jednotlivých zkoušek by se mělo rozhodnout nejpozději ve čtvrtek večer,“ upřesnila Kamírová. Zároveň také dodala, že někteří jezdci se v uplynulých hodinách z důvodu špatného počasí odhlásili. „Mrzí nás to, ale nic s tím nemůžeme dělat. Zejména někteří zahraniční jezdci se obávají už jen cesty do České republiky. Ta může být místy komplikovaná, což samozřejmě chápeme a respektujeme.“

V hlavní mezinárodní kategorii CCI3*-S figuruje na seznamu startujících zatím osm koní ze čtyř zemí. Českou republiku budou reprezentovat Iveta Běhalová a Miroslav Trunda, z Německa dorazí Stefanie Lahmer a Louis Oelkrug, z Itálie Federico Sacchetti a pod švýcarskou vlajkou odstartuje Beat Danner. Tento jezdec se představí i v CCI pro mladé koně na úrovní dvou hvězd, stejně jako Miriam Bray ze Slovinska a čtveřice Čechů, jimž jsou: Petr Myška, Gabriela Slavíková, Marie Smolíková a Miroslav Trunda. Kategorie CCI2*-S je obsazena dvěma desítkami koní z pěti zemí. Kromě domácích by se jí měli zúčastnit zástupci Itálie, Německa, Rakouska a Švýcarska. Dalších jedenáct koní je na takzvaném Master listu soutěže CCI1*-Intro. Jezdců do 25 let je přihlášených do šampionátu šest. O medaile zabojují Anna Balcarová, Kristýna Kačírková, Tereza Kusá, Andrea Novotná, Šárka Štvánová a Adéla Zemanová. Mezi staršími juniory se utká devět jezdců s deseti koňmi. Dva má Kristýna Přikrylová a po jednom Nikola Bártová, Anna Marie Koukalová, Petra Kymplová, Karolína Novotná, Magdalena Novotná, Marek Pokorný, Ema Štěpánková a Terezie Theimerová.

Celkem čtyřiadvacet účastníků mají finálová klání Kritéria mladých koní a přes čtyřicet jich je zatím v rámci oblastního mistrovství a otevřených národních soutěží. Kolik jich nakonec skutečně odstartuje, to bude jasné až v průběhu pátku. Sobotní a nedělní program by měla odvysílat živě internetová televize EquiTV.cz a také platforma ClipMyHorse.TV. Patnáctiminutový sestřih pak uvede ve čtvrtek 19. září od 22:00 hodin Česká televize na programu ČT Sport. Podrobnosti a aktuální změny v pořadí soutěží či jejich zrušení se zájemci dozví na stránkách www.borova-eventing.cz.

