Nedělní výsledky pořadatelé do 19 hodin nevydali, bylo toho zkrátka moc…

13letá Tereza Kozáková (Čéč) vyhrála svůj rozběh na 60 m za 8,65, ale do finále nepostoupila.

Jen sobotní výsledky obnášejí 88 stránek. V kategorii 11letých byla ve finále výšky druhá Valentýna Machartová (JH) se 139 centimetry, z chlapců stejně mladých byl stejným výkonem Jan Kubák (ČD) třetí a Tomáš Nevěřil (VA) šestý výkonem 128. Lucie Paťhová (ČD) postoupila se 128 cm do finále B.

Logo dětských atletických her. | Foto: Deník/archiv VLM

