„Celkem bojovalo 693 mladých judistů, chlapců i děvčat ze 199 tuzemských oddílů,“ popisuje Martin Pokorný boj o titul přeborníka České republiky 2019. „Slavnostní rámec dvoudenní akce byl zahájen autogramiádou.“

Na té rozdávali podpisy nejúspěšnější čeští judisté. Lukáš Krpálek, letošní mistr světa a úřadující olympijský vítěz, vytvořil dvojici s mladoboleslavským Adamem Kopeckým. „Adam je letošním evropským a světovým šampionem v kategorii kadetů,“ dodal Pokorný.

Do soutěže mladšího žactva za T. J. Sokol Tábor nastoupili tři nominovaní závodníci. Nejlépe si vedl Karel Albert. „Dokázal se v kvalitní konkurenci probojovat až do finále o třetí místo.“

Výborně si vedl i Tomáš Sedláček. „V silněji obsazené kategorii se mu podařilo udržet, na své konto si připsal dva vyhrané zápasy.“

Viktor Jašek měl trochu smůlu na los. „Nepodařilo se mu projít úvodním vyřazovacím kolem, přitom jeho soupeř ho nedokázal vytáhnout do opravy, což mu znemožnilo postup do dalších kol a vzalo možnost ukázat své silné stránky,“ hodnotil po návratu do Tábora Martin Pokorný. Z početného pole 408 sportovců ze 110 oddílů dosáhli na medailová umístění jen závodníci z 65 oddílů. Karel Albert nakonec v kategorii do 55 kg obsadil zdvojené páté místo. „Vedl si velmi dobře.“

Tomáš Sedláček v hmotnostní kategorii do 50 kg vybojoval desátou pozici a Viktor Jašek v kategorii 42 kg obsadil 21. místo.

Trenéři David Voráček a Martin Pokorný byli s výkony spokojení. „Stále dokola se potvrzují naše slova, že i drobná nepozornost a drobná chyba mohou vyřadit judistu hned v počátku závodů, je pak velká škoda, že se nemůže utkat v dalších kolech,“ uvedli.