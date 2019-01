Písek – Házenkářky Sokola Písek oplatily v jihočeském derby svým rivalkám z Jindřichova Hradce podzimní porážku a zvítězily přesvědčivě 32:23.

ZDRAVICE. Na podzim se radovaly z těsné výhry házenkářky Jindřichova Hradce. Tentokrát se radoval Písek. | Foto: Foto: Jan Škrle

Písecké házenkářky se zároveň v tabulce dostaly o jedno místo před Jindřichův Hradec a vypracovaly si lepší výchozí pozici pro zápasy ve skupině play-out.

Na derby se přišlo do písecké obloukové haly podívat 280 diváků a ti vytvořili skvělou atmosféru. Do utkání lépe vstoupily jindřichohradecké házenkářky, které se trefily jako první.

Oba týmy se poté pravidelně střídaly ve skórování a hostující hráčky si udržovaly dvoubrankový náskok až do poloviny prvního poločasu. V 15. minutě byl stav 8:10.

Od té chvíle však jindřichohradeckým hráčkám zvlhnul střelecký prach a do konce poločasu se jim podařilo skórovat už jen jednou ! Písecké házenkářky v poslední desetiminutovce výrazně podržela brankářka Brožová, a domácím se podařil dokonalý obrat. Písecké hráčky zakončovaly své akce mnohem přesněji a v poločase také vedly 14:11.

Ve druhé půli se na první branku dlouho čekalo a jako první se prosadily opět hostující hráčky. Na výkon z úvodu zápasu však jindřichohradecké hráčky již nenavázaly a v dalším průběhu zápasu bylo zřejmé, že písecké házenkářky si už vítězství vzít nenechají. Jindřichohradecké hráčky útočily neustále do plných, zatímco domácím se po rychlých brejcích dostávalo více prostoru ke skórování.

Po třech čtvrtinách zápasu už Písek vedl rozdílem šesti branek 21:15. Jindřichův Hradec již nestačil domácím vzdorovat a písecké házenkářky tak svůj náskok dále navyšovaly. V poslední minutě utkání to bylo už o deset bodů, poslední slovo však měly jindřichohradecké házenkářky, když se takřka se závěrečným klaksonem trefila Jana Markesová a dala skóre konečnou podobu 32:23.

V pátek 15. března hraje Písek v Nitře, zatímco házenkářky Jindřichova Hradce přivítají v domácí hale Veselí nad Moravou.

Ostatní výsledky: Zlín – Nitra 34:27, Veselí n. M. – Slavia 21:19, Partizánské – Senec 35:23, Olomouc – Šala 27:28, Michalovce – Poruba 35:28