České Budějovice – Volejbalistky z jihu Čech se chystají na mistrovství světa.Sympatické dívčí družstvo Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka z Českých Budějovic se probojovalo na světový šampionát středních škol.

Volejbalistky Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka | Foto: Deník/ Lucie Sikorová

Hráčky na snímku: LETÍ DO PORTUGALSKA. Volejbalistky Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka si vybojovaly účast na MS 2014. Na snímku v horní řadě (zleva): Miroslav Blažek, Magda Michalovová, Dita Staňková, Dominika Hlavatá, Daniela Hajná, Anna Michalovová, Alena Slámová, Helena Kubíčková. V dolní řadě zleva: Barbora Tunková, Lucie Juračková, Tereza Trmalová, Anežka Sebroňová a Tereza Maternová.

Foto: Deník/ Lucie Sikorová

Volejbalistky z jihu Čech se chystají na mistrovství světa.

Sympatické dívčí družstvo Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka z Českých Budějovic se probojovalo na světový šampionát středních škol (ISF Volleyball 2014 World Schools Championship) do Portugalska. Vrcholný světový turnaj se uskuteční 9.-17.4.

„Hrát se bude ve městech městech Espinho a Santa Maria da Feira," upřesňuje trenérka Helena Kubíčková, která velice ochotně odpovídala na dotazy Deníku:



Kolik týmů bude letos na mistrovství světa středních škol v Portugalsku startovat?

Osmadvacet dívčích a devětadvacet chlapeckých volejbalových družstev z celého světa. V rámci sportovního turnaje proběhnou i některé společenské akce.



Nebude se hrát jen volejbalový turnaj? Na jaké další aktivity se mohou studenti těšit?

Třeba na Burzu národů.



Burzu národů?

Půjde o neformální setkání sportovců a veřejnosti, na kterém by měla jednotlivá družstva prezentovat svou zemi a region, ze kterého pocházejí. Proběhne i Večer přátelství, kdy si družstva nachystají krátký kulturní program, kterým se představí.



Mohli bychom připomenout vaši postupovou cestu na MS?

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili celorepublikových turnajů středních škol, které pořádá Asociace školních sportovních klubů.



Jak náročné bylo turnajové síto, kterým jste museli projít?

Zvítězili jsme v okresním a krajském kole, pak následovala kvalifikace na republikové finále, kde jsme se utkali s vítězným družstvem Plzeňského a Středočeského kraje a jako vítězové jsme postoupili mezi nejlepších sedm družstev na závěrečný turnaj. V letošním roce byla motivace velká, hrálo se o postup na mistrovství světa.



Jaká byla konkurence na závěrečném turnaji, ve kterém se rozhodlo o postupu?

Republikové finále proběhlo ve dvou dnech ve Žďáru nad Sázavou. Hrálo se ve dvou skupinách, postupovala první dvě družstva. Nejvíc nás ve skupině potrápilo gymnázium z Liberce, se kterým jsme se nakonec potkali i ve finále.



Finálový duel jste zvládli, takže radost z postupu na MS 2014 byla a je veliká?

Do finále jsme zvolili už jinou taktiku a Liberec jasně přehráli. Byl to moc hezký zápas, holky hrály kolektivně, ukázněně a hlavně si to užívaly, a tak svým sympatickým výkonem strhly na svou stranu většinu diváků v hale. Turnajem jsme prošli bez jediné porážky. Vítězství nebylo náhodné, vlastně jsme vyhráli tento turnaj i minulý školní rok, ale ten nebyl postupový. Před dvěma lety jsme byli třetí.



Museli jste před turnajem speciálně potrénovat?

V průběhu školního roku jsme žádné tréninky neměli, děvčata hrála v klubech soutěže, to byla určitě nejlepší příprava. Skloubení studia na gymnáziu s intenzivním sportováním vyžaduje hodně času. Teď už všem sezona skončila, a tak jsme se domluvili, že se párkrát sejdeme a před odletem potrénujeme.



Co vynikající reprezentaci říká vedení gymnázia?

Účast na mistrovství světa je pro naše gymnázium historickým sportovním úspěchem. Ze strany vedení máme podporu. Účast představuje pro hráčky finanční náklady, hradí si částečně cenu letenky, a tak jsem velice ráda, že se nám podařilo sehnat peníze a finanční zátěž pro rodiče děvčat bude přijatelná. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám peníze věnovali, těm, kteří nás podpořili i jinak. Kromě peněz bylo třeba obstarat další sadu dresů, jednotné sportovní oblečení a drobné dárky na výměnu před zápasy a spoustu dalších věcí.



Tušíte, co vás na MS v Portugalsku čeká?

Jsem zvědavá, jaká bude úroveň jednotlivých týmů. Bude to pro nás premiéra, uvidíme až na místě. Pochopitelně se budeme snažit podat co nejlepší výkony.V základní skupině máme Lotyšsko a Čínu.



Už máte jasno o nominaci pro vrcholný světový turnaj? Na koho budete spoléhat?

Do Portugalska poletí jedenáct volejbalistek, které hrají v Madetě, Hlincovce, ve Slávie PF a v SK Třebín. Jsou to hráčky, které odehrály turnaje v průběhu roku. Určitě jsou některé zkušenější a v rozhodujících momentech budou muset nést větší míru zodpovědnosti. Je ale důležité, aby holky hrály uvolněně, vzájemně se podržely, bojovaly a celý turnaj si užily tak, jak tomu bylo doposud. Všechny hráčky si účast poctivě zasloužily a budou potřebným článkem týmu, volejbal je přece kolektivní sport.