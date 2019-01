České Budějovice – K ideálu mají výkony českobudějovického Jihostroje stále ještě hodně daleko.Tým ale v extralize naskočil na vítěznou vlnu. A to se cení. Jihočeši naposledy prohráli doma s Kladnem 14.1.Dnes je čeká od 18.00 duel v Brně

Jihostroj České Budějovice | Foto: Foto: Jan Škrle

Od té doby postupně vyhráli v Ústí nad Labem (3:1), porazili doma Liberec (3:1), vyhráli po boji v Benátkách (3:2) a doma za hodinu rozstříleli Od. Vodu (3:0).

Hráči dobře vědí, že jejich výkonnostní výkyvy jsou především v psychice.

„Výkon proti Odolce se mi docela líbil," vykládal po třísetovém čtvrtečním utkání smečař Petr Michálek. Přitom právě on o necelý týden dřív v Benátkách nehrál vůbec dobře.

Totéž platí o dalších oporách. O kterých? Třeba libero Kryštof už ve své kariéře zvládl určitě lépe koncovky zápasů, než jak se mu to (ne)podařilo ve zmiňovaném střetnutí v Benátkách. Omluvou pro hráče nemůže být náročné cestování z Izraele, na probuzení měli čtvrtek, pátek i sobotu…

Zápas s „Odolkou" už doma Jihostroj zvládl.

Naštěstí.

Kdyby se totiž tento duel nepovedl, tak, přestože to hráči neradi slyší, bylo by zaděláno na veliký průšvih.

„Jihostroj je doma silnější než venku," všiml si trenér Aera Od. Voda Jiří Vojík.

Proč to tak je?

„Doma si víc věříme na servisu, venku už to zdaleka není taková sláva," přikyvuje trenér René Dvořák.

Samostatnou kapitolou jsou nahrávači. Habr a Červinka. V pozici jasné jedničky je Filip Habr. Nedá se mu upřít bojovnost. Možná by ale právě jemu prospěla kapka ležérnosti. Uvolněnosti. Nejlépe hraje, když se dostane do transu, když zapomene na svět okolo sebe.

Určitě dokáže podávat vynikající výkony. Občas se mu stane, že, zřejmě pod tíhou zodpovědnosti, vymýšlí zbytečně složitá řešení. Nepřesnosti nahrávače se pak podepisují, jak už to s touto pozicí vždy bylo a bude, na celém týmu.

Jihostroj rozstřílel Od. Vodu hladce 3:0. Přitom hosté přijeli posíleni výhrou nad Libercem. V jejich sestavě se objevily zajímavé zahraniční posily. V Č. Budějovicích ale Vojíkův tým shořel ve všech činnostech.

„Jihostroj dobře přihrával, útočil na jedny ruce," nepřímo vysekl odolenavodský Luboš Bartůněk poklonu nahrávači domácího celku Filipu Habrovi.

Fanoušci už se mohou pomalu těšit na příští sobotu. Dnes Jihostroj odehraje extraligový part v Brně a za týden ho doma čeká superatraktivní zápas proti Karlovarsku (17.00).

Tým trenéra Dvořáka je rozhodně na dobré cestě. Kdyby se play off začalo hrát dnes, naskočil by ze třetího místa proti šestému Brnu. „Tak vůbec neuvažujeme," ohradil se smečař Michálek. „Pro play off si nikoho nevybíráme, chceme vyhrát každý zápas."

Má pravdu. Ale stejně, ať si říkají, co chtějí, v hlavách všech volejbalistů se musí objevit myšlenka: hlavně ve čtvrtfinále nenarazit na Duklu Liberec.