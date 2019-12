Jihostroj poslední utkání v roce zvládl, vyhrál 3:1 na sety

Byl to krásný rok. Možná nejlepší v klubové historii vůbec. Volejbalisté Jihostroje totiž skvělým způsobem zvládli druhou polovnu sezony. Vyhráli v Kutné Hoře Český pohár, ve finále extraligy přetlačili Liberec. „Byl to vážně povedený rok,“ přikyvuje při hodnocení manažer Robert Mifka. Nemá, co by hráčům mohl vytknout.

Trenér René Dvořák. | Foto: Jan Škrle