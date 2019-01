České Budějovice – Ani ve druhém utkání semifinále volejbalové Uniqa extraligy mužů nedali obhájci mistrovského titulu Příbrami šanci.

Radost českobudějovických volejbalistů | Foto: František Panec

Tým trenéra Jana Svobody dokázal i druhou výhodu domácího prostředí přetavit ve vítězství 3:0. V pátek a sobotu ho čekají utkání na půdě Příbrami.

V letošním play off tak zatím Jihočeši neztratili ani set. Po rychlé čtvrtfinálové sérii s Brnem (třikrát 3:0) si stejně dobře počínají stejně dobře i v souboji o postup do finále.

První zápas s Příbramí zakončili vítězové základní části ve velkém stylu a pokračovali v něm i v úterý. V prvním setu neměli hosté nejmenší šanci rozjetou mašinu zastavit, ve všech činnostech byli horší a uhráli jen čtrnáct bodů.

Ve druhém setu už Kocouři z Příbrami zasekli své drápky o něco více, když se nejprve v úvodu ujali na malou chvilku vedení a následně drželi s domácím krok. Ale obrana Jihostroje byla nepřekonatelná.

Tvrdé podání, nepřekonatelné bloky a pestrý útok na straně Českých Budějovic slavily úspěch. I když ještě hosté pozlobili ve třetím setu a srovnali bodově krok (13:13, 16:17, 23:23), ale před nadšeně skandující zaplněnou halou Jihostroj v koncovce ubránil důležité výměny a set vyhrál.

Hlasy trenérů:

Petr Brom (Příbram): „Byli jsme pod tlakem a Budějovice nechybovaly. My jsme špatně útočili, měli jsme problémy s přihrávkou, to nás trápilo celý průběh zápasu. Ve dvou setech jsme se dostali do koncovky, ale Budějovice nás dobře odpřihrávaly. Měli jsme problémy se ztrátou, když nebodoval Kriško.“

Jan Svoboda (Č. Budějovice): „Jsem rád za začátek zápasu, že hráči začali takto agresivně a s takovou vervou. Rozdíl v prvním setu byl velký díky tomu, že jsme byli lepší v jednotlivých činnostech. Od našeho družstva to byl dnes vyzrálý taktický výkon.“

VK Jihostroj České Budějovice – VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (14, 21, 23)

Čas: 77 minut. Rozhodčí: Krtička, Renčín. Diváci: 1352.

Stav série: 2:0.

Jihostroj: Zapletal, Novotný, Sukuba, Mach, Rojas, Fila, libero Juračka – Habr, Motys. Trenér Jan Svoboda.

Příbram: Pekárek, Kriško, Havrlík, Leikep, Čížek, Zach, libero Málek – Rosenbaum, Böhm. Trenér Petr Brom.