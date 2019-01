České Budějovice - V sobotu přijede do Č. Budějovic k extralize volejbalistů Staré Město. „Jsme v pořádku, budeme v kompletní sestavě," říká před zápasem trenér domácího celku Jan Svoboda.

Staré Město Volejbal Extraliga Staré Město - ČZU Praha. Útok hostí. | Foto: DENÍK/Sladký Michal

Pohled do tabulky svádí k podcenění. Staré Město je totiž beznadějně na poslední příčce, na které zůstane až do konce základní části. Ta má před sebou už jen dvě kola.

„Nechci experimentovat, připravujeme se směrem k play off," říká před zápasem trenér Budějovic. „Bude to hlavně o koncentraci, minulý týden jsme výborně zvládli zápas s Ústím, které u nás zahrálo špatně, podobným způsobem bychom odehrát i sobotní utkání."

Duel mezi Jihostrojem ČB a Starým Městem začne ve Sportovní hale v sobotu v 18.00.