České Budějovice – Také na čtvrtý zápas, který se hrál včera večer od 18.00, se přišly podívat téměř dvě tisícovky příznivců. „Fanoušci jsou skvělí," děkovali hráči. „Máte tady opravdu krásnou atmosféru, trubači jsou fajn," souhlasili Liberečtí. Jihostroj vyhrál 3:1 a má mistrovský mečbol!

Do střetnutí naskočila v jihočeských barvách naprosto shodná základní sestava.

Důvěru znovu dostal vysoký nahrávač Filip Habr, post univerzála svěřil trenér Michalu Kriškovi. Smečařskou ustálenou dvojicí jsou Michálek a Kuliha a blokují Mach se Sobotkou. Libero je v letošní sezoně post, na kterém hraje slovenský reprezentant Róbert Hupka.

Liberečtí odstartovali lépe, vedli o tři body, první set ale nakonec vybojovali domácí!

A zase to bylo drama: 26:24.

Ve druhém setu dlouho a hlavně úspěšně táhl libereckou Duklu Jan Hadrava. A táhl ji tak intenzivně, že ji přivedl až k vítězství 25:18. Do domácí sestavy postupně naskočili Zapletal a Fila, ale ti severočeský nápor zastavit neodkázali. Třetí dějství zase nabídlo drama. Tentokrát v koncovce měli pevnější nervy Jihočeši, udrželi na uzdě Jana Hadravu a set vyhráli 25:22.

Ve čtvrtém pokračování se znovu rozpoutala bitva. Jihostroj vyhrál 25:22 a celkově 3:1 na sety!

Filip Habr (nahrávač Jihostroje ČB): „Hráli jsme dobře. Bylo to ale o poznání těžší než v prvním zápase doma. Přišla i nervozita. Kulisa byla fantastická. Je vidět, co to se soupeřem udělá, když nás diváci ženou za vítězstvím. Ještě ale není dobojováno, to dobře víme, musíme ještě hodně bojovat, ale máme na zisk titulu tři pokusy, věřím, že se nám podaří Duklu Liberec porazit i počtvrté.

Jakub Janouch (nahrávač Liberce): „Opticky to vypadá, že jsme hráli lépe, ale výsledek je úplně stejný, jako byl první den. Musíme zlepšit servis, jinak to nejde."

4. finále:

Jihostroj ČB – Dukla Liberec

3:1 (24, -18, 22, 22), rozhodčí Činátl, Renčín, diváků 1900. Čas 123 minut.

Stav série: 3:1

Jihostroj ČB: Habr, Kriško, Michálek, Kuliha, Sobotka, Mach – libero Hupka (Zapletal, Fila).

Trenér Jan Svoboda.

Dukla Liberec: Janouch, Hadrava, Beer, Staněk, Hýský, Burrow – libero Kopáček (Vencovský). Trenér Michal Nekola.

Pátý zápas se hraje v sobotu v Liberci (15.00), případný šestý v pondělí znovu v Č. Budějovicích (20.30).