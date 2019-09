Po návratu bude tým pokračovat v přípravě a v polovině příštího týdne Jihočeši oplatí návštěvu pražským Lvům. „Pojedeme do Prahy, sehrajeme tam přípravný zápas,“ potvrzuje Dvořák.

A hned následující sobota bude patřit dalšímu turnaji, tentokrát se výprava jihočeských volejbalistů vydá směrem na sever.

Pod Ještěd.

Jihostroj tam čeká velmi náročná prověrka. „V Liberci budeme hrát samozřejmě s domácími, znovu nastoupíme proti Karlovým Varům a v jednání je další soupeř z německé bundesligy.“

Vyloučen není ani start týmu z kvalitní polské nejvyšší volejbalové soutěže.

Jihostroj už by se za týden rád připravoval v kompletním složení, na turnaj do Liberce, a možná dokonce i do Prahy, už by měli dorazit Španěl de Amo a Slovák Ondrovič, kteří reprezentují své země na ME.

Důležité je, že se hráčům, kteří v letním období tvrdě trénují, v letní přípravě vyhýbají zranění. Všichni jedou na sto procent. „Máme jen drobné šrámy,“ potvrzuje kouč nejlepšího českého celku. „Jinak jsme v pořádku,“ přikyvuje v průběhu přípravy trenér René Dvořák. „Musím to ale zaklepat, kromě drobností se nám zranění vyhýbají, doufám, že to vydrží až do začátku sezony,“ dodal.

Poprvé v extralize doma se tým představí 12. října.