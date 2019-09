Českou volejbalovou reprezentaci čeká na ME osmifinálový zápas se Srbskem. Slovák Ondrovič, který byl na turnaji jako jeden ze dvou zástupců českobudějovického týmu, už je doma.

Jihostroji se vracejí reprezentanti. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Slováci po dobře rozjetém turnaji v závěru nestačili a ze skupiny nepostoupili. Blokař se co nejdřív zapojí do tréninku a přípravných zápasů se svým klubem. Podobný osud zřejmě čeká i Španěla Miguela de Amo. Nahrávač španělské reprezentace sice postoupil do osmifinále ME, kde ale narazí na Polsko. Další postup přes Poláky se zřejmě konat nebude, a tak trenér Jihostroje René Dvořák může brzy očekávat kompletní sesatvu. "Je to trochu schizofrenní situace, jako trenér klubu si přeji mít hráče pohromadě, týmu prospěje, když trénuje v plném slozžení, ale hráčů individuálně samozřejmě přeji úspěch," nechal se slyšet českobudějovický trenér.