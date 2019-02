Lipno nad Vltavou - Handicapovaný cyklista dělá vše proto, aby byl za rok v Brazílii dobře připraven. Paralympiádu si chce hlavně užít

Paralympionik Jiří Ježek | Foto: Deník/Radka Doležalová

Mezi velké atrakce nedávno skončeného sportovního festivalu v Lipně nad Vltavou byla i vyjížďka na kole s paralympijským cyklistou Jiřím Ježkem. Právě vítěz několika paralympiád ochotně odpovídal na dotazy Deníku.

Co vás k Lipnu na festival sportu přivedlo?

Zaprvé mě přivedlo pozvání od Katky Neumannové, což se neodmítá, protože je jednou z největších sportovních hvězd České republiky. Známe se už poměrně dlouho, takže když jsem dostal pozvánku od ní, udělal jsem si čas a přijel.

A za druhé?

Zadruhé mě přilákal samotný sportovní festival, protože Lipno je pro sportování jako dělané. Jsou tady příležitosti vyzkoušet si téměř všechny letní sporty a zájemcům přitom asistují ti nejlepší průvodci. Jsou jimi vynikající sportovci, bývalí i současní reprezentanti, takže lidé mají možnost si to na Lipně užít. Nacházejí se tu nádherné cyklostezky, nebo si může člověk vyběhnout na sjezdovku.

U lipenské přehrady se prý objevujete docela pravidelně?

Jezdím sem trénovat poměrně často, protože zdejší silnice jsou opravdu skvělé. Navíc je to kousek do Rakouska, kde mám několik kamarádů cyklistů, se kterými mohu též potrénovat. Je to taková změna prostředí. Kdybych trénoval jenom v okolí Prahy, tak by mě to za chvíli asi omrzelo. Je dobré prostřídat trasy po celé republice. Zvlášť tady v okolí Lipna a vůbec na celé Šumavě je krásně.

Je podle vás Jihočeský kraj ideálním místem pro cyklistiku?

Jižní Čechy můžu všem vřele doporučit. Na své si zde přijdou jednak sportovci, ale i ti, co jezdí jen rekreačně. V jižních Čechách najdou všechny druhy terénů. Těžší a náročnější na Šumavě a nádherné cyklotrasy jsou i okolo Třeboně a také na Českobudějovicku.

Kde ještě v naší republice jsou oblasti přívětivé k milovníkům cyklistiky?

Já mám hrozně rád i vzdálenější Moravu. Například Hostýnské vrchy skýtají výbornou infrastrukturu kolem řeky Bečvy. Cyklistika je zde bezpečná a krásná. Samozřejmě nemůžu nevzpomenout ani na Jizerské hory. Všude v České republice se dají najít krásné lokality pro sportování.

Jak vaši sportovní kariéru ovlivnilo zranění, které vás předloni potkalo?

To zranění bylo velkým vytržením z mého sportovního života. Na druhou stranu jsem rád, jak to dopadlo, i když nějaké následky to pochopitelně zanechalo. Musím říct, že to zranění určitě ovlivní zbytek mé sportovní kariéry, protože už se nikdy nevrátím na úroveň před tou nešťastnou událostí.

Změnilo se něco pro vás třeba i v pozitivním smyslu?

Jsem vděčný, že mohu dál sportovat a dělat radost svým fanouškům. Už to není o vítězstvích při závodech. Jde o to, že jsem dokázal porazit zranění a jeho následky. Z těžkého úrazu jsem se vylízal už podruhé v životě a to svědčí o tom, že vůle sportovce je daleko silnější, než všechny tyhle překážky.

Minulý rok jste dostal příležitost zajet si časovku na slavné Tour de France. Hodláte si podobnou zkušenost ještě někdy zopakovat?

Příležitost zajezdit si na Tour jsem dostal jen jednou a chci, aby mi to navždy zůstalo v paměti jako jedinečný zážitek.

Kdo ze současných handicapovaných cyklistů myslíte, že by mohl jít ve vašich šlépějích?

Máme hlavně Ivo Koblasu z Moravy, který dnes patří k nejlepším ve své zdravotní kategorii a je to navíc prima kluk. Jsem rád, že je v naší tréninkové skupině a i já se mu snažím předávat své zkušenosti. Už dnes patří mezi nejlepší na světě a má nejlepší předpoklady, aby jednou po mě převzal žezlo pro nejlepšího sportovce. Zmínil bych i Terezu Diepoldovou. Ta mezi ženami rovněž patří ke světové špičce. Z těch dvou mám největší radost.

Máte rád ještě jiné sporty?

Cyklistiku se snažím dělat na sto procent. Ostatním sportům se budu věnovat, až ukončím kariéru. Už se těším, až si zahraji tenis, nebo až si s manželkou místo procházky zahrajeme golf. Rád si třeba i zaběhám, ale nyní se to moc neslučuje s cyklistikou, takže s běháním musím ještě počkat.

Na paralympijské hry do Ria příští rok cestujete?

Snažím se dělat vše proto, abych se do Ria nominoval. Snad se mi to podaří. Mám rok na to, abych se pokusil vrátit na předchozí úroveň a neudělal v Brazílii nějakou ostudu. Ve čtyřiceti to bude moje poslední paralympiáda a o to víc si jí chci užít.