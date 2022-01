Nejlepší letošní šedesátku žen v kraji běžela v Nové Včelnici domácí Nikola Ježková - 7,86. Chlapci: Marek Krňanský 7,59, Filip Holoubek 7,63.

Zajímavá postava se možná objevila ve Čtyřech Dvorech: v Ostravě za ně startovala 15letá Ema Bendová z oddílu Naša atletika Bratislava a představila se skvělými 7,90 a 7,92, a vítězstvím v dálce se dvěma skoky 575!

V Jablonci startují Jihočeši mimo soutěž v přeboru Liberecka ve vícebojích. V mužích Jan Krizan (Sokol) má zatím výkony 7,50 - 10,25 - 560 a 151, junior David Czepiec (ČD) 7,62 - 9,54 - 596 a 166.

Na Strahově bojovali atleti o tituly krajských přeborníků. Z výkonů: 60 m Tomáš Dřevikovský (Sok) 7,03 - letos třetí v kraji, Štěpán Pokorný (Mil.) 7,33, dor. Lukáš Vacek (ČD) 7,24, Tomáš Johaník (Sok) 7,36, ženy Ježková (NV) 7,89, Pavla Molíková (Mil.) 8,13, Kateřina Marušová (VS) 8,13, dor. Ema Šefránková (ČZ) 7,96, r 7,88 - letos druhá, Linda Marušová (VS) 7,99, 200 m Dřevikovský 23,37 - třetí, Dominik Markvart (ČD) 24,55, dor. Vacek 24,67, ženy Marušová 26,84, Nela Nikodemová (Sok.) 27,12, Molíková 27,60, dor. Šefránková 25,68, L. G. Manuel (VS) 25,89, Marušová 26,71, 400 m Filip Holoubek 51,77 - nejl. v kraji, Ondřej Gloza 54,54, Jan Kinšt (JH) 54,92, dor. Jakub Skuček (VS) 55,97, ženy L. G. Manuel 56,88 - šestá v kraji všech dob, Klára Konfrštová (15, Písek) 61,85, Nela Šteierová (Sok) 63,73, 800 m Marek Strnad (NV) 1:57,28 - nejl. v kraji, Petr Lukš (Sok) 1:58,39 - druhý, Gloza 2:05,05, dor. Kinšt 2:12,05, ženy Barbora Hesová 2:22,76, Simona Voráčková (NV) 2:33,95, Michaela Rozmušová (VS) 2:33,97, 1500 m Ondřej Kohout (Chyš) 4:14,78 - nejl. v kraji, David Pikl (ČD) 4:28,25, dor. Matěj Moravec (JH) 4:47,28, ženy Anežka Gutwirthová 5:06,71 - druhá, Tereza Buštová 5:10,67 - třetí, Michala Veldová (všechny Sok) 5:14,13, 3000 m Filip Toul (15, ČD) 9:29,48 - nejl. v kraji, Lenka Pardamcová (Sok) 10:47,47, dor. Adéla Štefanová (Sok) 10:41,43 - nejl. v kraji, 60 přek. Petr Svoboda (VS) 8,22 - nejl. v kraji, dor. Šimon Urbánek (NV) 8,82, ženy Nikodemová 8,84, Karolína Mášková (Sok) 9,23, dor. Linda Marušová 9,19, Melanie Turková 9,39, Kümmelová 9,62, výška Tomáš Jelínek (JH) 195 - nejl. v kraji, Štěpán Pokorný (Mil.) 183, dor. Urbánek 175, ženy Julie Kotalíková (VS) 155, tyč Dominik Gysel 415, Filip Svoboda (oba NV) 405, Pavla Buřičová (VS) 290 - nejl. v kraji, Eliška Andrlová (NV) 240, dálka Petr Svoboda (VS) 705 - třetí, David Kubec (VS) 660, Štěpán Pokorný 622, dor. Vacek 637, Johaník 614, ženy Pavla Molíková 544, dor. Šefránková 522, Lenka Kollarová (Čéč) 488, trojskok Nikodemová 11,81, Mášková 10,99 - druhá v kraji, Kotalíková 10,18, Vobořilová 10,16, dor. Kollarová 10,07, koule dor. Žaneta Pivcová (JH) 14,23 - nejl. v kraji, Veronika Divišová (Blat) 11,22, ženy Kamila Kůtová (Bech) 11,06 - nejl. v kraji, Ema Svědíková (NV) 10,96, Lenka Baronová (ČD) 10,65, dor. Pavel Poslušný (NV) 13,08 - nejl. v kraji, Libor Tupý (Bech.) 12,36, jun. Šimon Jůza (VS) 12,83, Zbyněk Zeman (JH) 12,16, muži Marek Marvan (VS) 13,36, Václav Toman (VS) 11,86.