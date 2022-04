Za vším stojí duše motokrosu v této nevelké obci na Písecku a předseda MS Kluky Josef Pekař. Krajský přebor se zde jezdí už řadu let, dvakrát zde bojovali o body junioři v mezinárodním mistrovství republiky, ale prestižní seniorský otevřený šampionát zde bude mít premiéru. „Ano. Mistrovství republiky pojedeme poprvé a moc se na to těšíme,“ přikývne sám stále ještě také aktivní závodník.

V Klukách jdou vpřed postupnými krůčky. Už pro juniorské mistrovství bylo třeba zapracovat na profilu tratě. „Bylo nutné vytvořit lepší bezpečnostní zóny, abychom předcházeli případným úrazům. Zapracovali jsme také na zázemí. Řadu věcí na závody si musíme dovážet v kontejnerech. Třeba elektrocentrály. Zatím jsme se totiž s obcí nedohodli, abychom se mohli připojovat na elektriku a vodu,“ vysvětluje. „Ale zvládáme to a věřím, že to zvládneme i při velkém mistráku,“ ujistí. „Když se něco dělá, tak se to má dělat pořádně,“ zdůrazní.

Uspořádat domácí seniorský šampionát, což je u nás ta absolutně nejvyšší úroveň, bylo Pekařovým snem. „Dělávali jsme volné závody, ale tam jsme se často potýkali i s nekázní jezdců. Mistrák je špička. Všechno je dané. Jsou tam pravidla, který každý dodržuje,“ má jasno.

MS Kluky hlásí velkou posilu, za jihočeský tým bude jezdit Jonáš Nedvěd

Problémem podle něj je, že motokros není mezi veřejností dobře vnímán. „Slýchávám různé názory, že škodíme přírodě a podobně. Ale odjedeme závod, všechno sbalíme a bude zase tři měsíce klid,“ vzkazuje odpůrcům tohoto krásného adrenalinového sportu.

Mistrovství republiky, to znamená nejen spoustu jezdců, ale také velkou diváckou návštěvu. „Vejde se sem pět tisíc lidí,“ bleskově Pekař smete veškeré pochybnosti. „Řešili jsme to s promotérem seriálu Richardem Gironim. Máme namalované zóny, do kterých se pět tisíc lidí bezpečně vejde. Máme to vymyšlené tak, aby měli všichni dobrý rozhled a přehled,“ ujišťuje.

Kapacita jezdeckého depa by měla být také dostatečná. „Se zemědělci jsme se domluvili, že při obou velkých republikových závodech bude možné využít jejich přilehlá pole. Proto jedeme až na podzim, kdy bude na poli uklizeno a sklizeno, abychom nijak neškodili. Spolupráce funguje velmi dobře,“ ocení.

Jakmile se Kluky objevily v kalendáři mezinárodního mistrovství republiky, začaly mezi jezdci prosakovat názory, že trať v Klukách nemá parametry pro závod takového formátu. „To si ale stěžovali jenom hloupí jezdci,“ zlobí se Pekař. „Profil tratě máme normovaný stejně jako všude jinde. Startovací zařízení bude pro čtyřicet závodníků, zvětšíme startovací prostor. Všechno bude tak, jak má pro takový závod být,“ tvrdí.

Bez problémů by měla fungovat i parta pořadatelů, která se o závody stará. „Lidi máme, navíc nám personálně hodně pomáhají i kapličtí Honza Froněk s Blankou Vaněčkovou. Vypomáháme si pořadatelsky vzájemně.“

Rudolf Plch začal sezonu výhrou v Klukách, prioritou je pro něj domácí šampionát

Josef Pekař je hrdý na to, kam až se posunul se svým klubem. „Chceme lidem v Klukách ukázat, že se tady od roku 1970 nepostavil jenom kravín. Není tady ani hospoda. Náš motokros má nějakou úroveň a kulturu. Proto se snažíme dělat závody na té nejvyšší úrovni, protože to lidi zajímá. Hobby závody jsou samozřejmě dobré, mám je rád a sám je jezdím. Ale republika je vrchol a jsem rád, že jsme se k němu dostali,“ zopakuje. „Co je víc než motokros?“ usměje se.

Nedaleko Písku by se tak v neděli 2. října mělo v posledním závodě seriálu rozhodovat o mistrovských titulech. „Chtěli jsme, abychom úvodním závodem krajského přeboru otevírali sezonu a posledním mistrovským kláním ji zase uzavřeli. Na přeboru tady byl jako host bývalý výborný závodník Zdeněk Velký, měl přijet i Jarda Falta, který ale bohužel nedávno zemřel. To beru jako největší ocenění, že k nám přijedou takoví borci, kteří v motokrosu něco dokázali,“ chválí si Pekař.

Úvodní závod sezony zvládli pořadatelé z Kluk na jedničku. Letošní premiérový krajský přebor navštívilo i v chladném počasí tisíc fanoušků, na startu bylo v několika kategoriích přes dvě stovky jezdců a organizace běžela jako po drátku.

Druhý závod jihočeského krajského přeboru se jede v neděli ve Voticích. Tréninky začínají v 7:45, finálové jízdy startují v pravé poledne.