Judistka SK Kaplice Madlen Košnarová vybojovala v rámci Evropského poháru kadetek bronzovou medaili.Zdroj: EJU, Gabi JuanDvoudenní turnaj se konal ve španělské Fuengirole. Na čtyřech tatami se po oba dva dny představilo 448 sportovců z devatenácti států. Mezi účastníky byl také český národní tým do osmnácti let. Se silnou mezinárodní konkurencí změřili síly čtyři chlapci a pět dívek.

V nejtěžší hmotnostní kategorii děvčat +70 kg startovala členka SK Kaplice Madlen Košnarová. Umístění v první dvacítce světového žebříčku znamenalo pro českouí závodnici nasazení do turnajového pavouka.

V prvním kole porazila M. Košnarová domácí Španělku Alejandra Beatriz Marin hodem a následným držením. Další soupeřkou byla Laura Hanhela z Finska. Souboj to byl vyrovnaný, ale vítězství na svou stranu strhla česká reprezentantka. Nádherným hodem postoupila do semifinále. Zde na ní čekala aktuálně světová čtyřka Leonie Minkada-Caquineau z Francie. První momenty naznačovaly, že by to mohlo jít. Košnarová měla v průběhu zápasu velmi slušné momenty, ale o tom, že se z postupu do finále bude radovat Francouzka, rozhodla malá chybička. Toto byla však jediná porážka v turnaji. Ve finálovém bloku v souboji o bronzovou medaili již Madlen nezaváhala. V cestě za cenným kovem pro ní stála Emma-Melis Aktas (EST), kterou porazila v Golden Score chvatem Sumi-gaeshi.

"Je to skvělé, možná až neuvěřitelné, jak si s turnajem Madlen poradila. Z důvodu nemoci, která se s ní táhla poměrně dlouho, turnaj absolvovala bez závěrečné přípravy. Bronzová medaile je určitě nad očekávání. Tréninkový kemp ve Španělsku využijeme k naskočení do zápasové přípravy. Po návratu se budeme připravovat na další Evropský pohár, který se uskuteční v polovině března v chorvatském Záhřebu. Cíle pro letošní sezonu máme nastavené hodně vysoko, ale společně věříme, že se na dorostenecké ME a MS kvalifikujeme," pochválil svou svěřenkyni trenér Libor Štěpánek.

Zdroj: Judo SK Kaplice