/FOTOGALERIE/ Kaplická judistka Marie Košnarová se zúčastnila dalšího evropského poháru, tentokrát cestovala do Coimbry. Ve dvoudenním programu se v Portugalsku představilo 491 sportovců z 26 zemí a tří kontinentů.

Marie Košnarová veze z Portugalska stříbrnou medaili. | Foto: European judo

Marie Košnarová veze z Portugalska stříbrnou medaili.Zdroj: European judoV hmotnostní kategorii +70 kg se registrovalo dvacet sportovkyň. Košnarová byla díky předešlým výsledkům, dvakrát bronz z ECC Španělsko a ECC Teplice, do turnajového pavouka nasazena, což znamenalo volný los pro úvodní kolo. Ve skupině postupně přešla přes Johannessenovou z Norska a Salaovou ze Španělska. V semifinále na ní čekala soupeřka z první desítky světového žebříčku Aktasová z Estonska. Zápas Košnarová zvládla velmi dobře po taktické stránce, svou soupeřku do ničeho nepustila a zaslouženě postoupila do finále. Zde narazila na Troudiovou z Tunisu, která startovala v Evropě vůbec poprvé. Soupeřka dokonale eliminovala levý úchop Košnarové a dvakrát v zápase skórovala a finále dotáhla do vítězného skóre. Přes prohru to pro kaplickou závodnici znamenalo další skvělý výsledek, v celkovém pořadí výborné druhé místo, a navíc další přísun bodů do světového žebříčku.

„Prohra ve finále určitě mrzí, ale pro nás je to další úspěch na turnaji světové tour. Na soutěž jsme odjížděli z plné přípravy po náročném čtrnáctidenním tréninkovém kempu v Japonsku a přípravě v Bielsko Biala a v Praze. Na vyladění formy prostě nebyl čas. Jsme spokojeni, druhým místem jsme potvrdili nominaci Českého svazu juda na vrcholné turnaje sezóny. Marie bude startovat 24. června na mistrovství Evropy v portugalském Odivelas a následně EYOF. Evropský letní olympijský festival mládeže se koná ve slovinském Mariboru v termínu 23. - 29. července. Zde bude reprezentovat Českou republiku v turnaji jednotlivců, ale také i v turnaji smíšených družstev. Náročné léto završíme startem na mistrovství světa, které hostí chorvatský Záhřeb 23. - 26. srpna,“ zhodnotil a nastínil další program trenér Libor Štěpánek.