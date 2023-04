/FOTOGALERIE/ O velikonočním víkendu se do sportovní haly Na Stínadlech v Teplicích sjela judistická špička. Na tradiční Evropský pohár kadetů se přihlásilo neuvěřitelných 920 sportovců ze 39 zemí a 4 kontinentů, což je historicky největší účast na turnaji Evropské federace judo.

Marie Žofie Košnarová získala na Evropském poháru kadetů v Teplicích bronz.Zdroj: Judo SK KapliceČlenka judistkého oddílu SK Kaplice Marie Žofie Košnarová byla do turnajového pavouka ve své hmotnostní kategorii nad 70 kg díky umístění ve světovém žebříčku nasazena jako číslo 3. Díky třem výhrám na Ippon proti Adela Achachera (FRA), Peppa Ploenhert (GER) a Veronika Odor (HUN) postoupila do semifinále. V cestě do finále Košnarovou zastavila až polská závodnice Zuzanna Banaszewska. Na pozdější vítězku svěřenkyně trenéra Libor Štěpánka tentokrát nestačila. Po prohře se musela zkoncentrovat na závěrečný souboj o bronz, kde změřila své síly proti Quessia Diankolela-Biniakounou (FRA). "Proti výkonnostně kvalitní soupeřce bojovala česká závodnice trpělivě a s vůlí vyrovnaný zápas rozhodnout na svou stranu. To se podařilo třináct vteřin před koncem, když dokázala Francouzku udržet technikou Kami-siho-gatame. Vítězstvím na Ippon si zajistila místo na stupních vítězů," dodal trenér Libor Štěpánek.

Pro šestnáctiletou judistku je to již druhý bronz v rámci světové tour v letošní sezoně, když v únoru obsadila 3. místo ve španělské Fuengirole. "Díky této bilanci má Košnarová splněná kritéria Českého svazu juda pro nominaci na vrcholné akce, kterými jsou dorostenecké ME, MS a EYOF," doplnil trenér.

Marie Žofie Košnarová získala na Evropském poháru kadetů v Teplicích bronz.Zdroj: Judo SK KapliceBronz Košnarové byl jedinou medailí pro Českou republiku v turnaji. V historicky nejsilnější mezinárodní konkurenci bodovaná umístění získala ještě Lada Vondráková (-44 kg, 5. místo) a Štěpánka Hojdarová (-70 kg, 7. místo). Další čeští reprezentanti se do finálových bloků neprobojovali.

"Je to skvělé. Jsem hrozně rád, že to na domácím tatami klapalo. V silné mezinárodní konkurenci Madlen vybojovala prima parádní bronz. Po turnaji v Teplicích se ve světovém žebříčku posunula o pět příček nahoru a aktuálně je dvanáctá. Navíc jsem své svěřenkyni mohl předat bronzovou medaili osobně a sdílet s ní radost na stupních vítězů," hodnotil výkon své svěřenkyně trenér Libor Štěpánek a nastínil plány do budoucna: "Nyní nás čeká dlouhá příprava v Japonsku, kam odlétáme na konci dubna. Po návratu absolvujeme ještě tréninkový kemp v Polsku a na konci května budeme startovat na dalším Evropském poháru v portugalské Coimbře. Tento start bude kontrolní, navíc chceme sesbírat cenné informace z místa konání mistrovství Evropy.“