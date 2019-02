Do síně slávy Českého badmintonového svazu byla uvedena Markéta Mouritsen, hráčka z Křemže, více než dvacetinásobná mistryně republiky, která dlouhá léta skvěle reprezentovala pod dívčím jménem Koudelková.



Z krumlovského klubu SKB byli mezi nominovanými Radek Votava v kategorii trenér roku, Hana Milisová v kategorii počin roku za dvě bronzové medaile z ME seniorů (pozn. – zde si nakonec pro vítězství došel mužský tým ČR za 5. místo na ME v Kazani a mezi oceněnými byl i krumlovský Pavel Florián) a Tomáš Švejda v kategorii junior roku.



Posledně jmenovaný brzy teprve sedmnáctiletý krumlovský mladík Tomáš Švejda pak byl mezi vítězi jako Junior roku 2018.



Co pro vás ocenění „Junior roku 2018“ znamená?



„Jsem velice rád, že se mi toto ocenění podařilo získat. Tato ocenění takzvaně mimo kurt, ale za výsledky na kurtu, ta mi vždy udělají radost a dávají motivaci do další práce. I když jsem stále věkem junior, tak už minulá sezona měla priority mezi dospělými v deblu s Mírou Janáčkem. Vše směřovalo již ke kategorii dospělých, kde se nám podařilo společně s trenérem Radkem Votavou udělat kus práce se ziskem dvou mezinárodních titulů. Velkou část v našem mini týmu hraje i fyzioterapeutka Hana Šmachová, se kterou spolupracujeme a velmi nám pomáhá. Bez ní by ten velký kus práce sám taky jen tak nešel!“



Prioritou této sezony je postup vašeho deblového páru s Jaromírem Janáčkem na Evropské hry. Jak daleko nebo blízko ke splnění tohoto cíle v této chvíli jste?



„Ano, hlavními cíli této sezony jsou hry v běloruském Minsku a mistrovství světa dospělých. Aktuálně se s Mírou nacházíme na 86. příčce ve světovém žebříčku, což by nám mělo zajistit účast. Splnění tohoto velkého cíle je již blízko. Pohybujeme se kolem desátého postupového místa a celkem postupuje patnáct nejlepších dvojic Evropy v redukovaném pořadí (pozn. red. – z každé země postupuje pouze jedna dvojice, pokud má země zastoupení v TOP 4, tak postupují dva páry). Úspěšný výsledek a páté místo na turnaji v Íránu, kde jsme vyrovnali náš největší bodový zisk ve světovém žebříčku, ten pro nás znamenal důležité upevnění pozice pro postup na Evropské hry.“



Už tuto neděli vás však čeká i klíčový zápas v extralize s Hradcem Králové. Jaké jsou vyhlídky na proklouznutí mezi nejlepší čtyřku?



„Na poslední utkání proti Hradci se moc těším. Půjde o hodně! Určitě to nebude jednoduché, družstvo z Hradce je vyrovnané a opírá se o velmi kvalitní párové hráče. Věřím, že náš tým podá doma co nejlepší výkon a získá důležitou výhru, která nás případně posune do čtvrtfinále, kde je vždy všechno otevřené. Rád bych tímto všechny pozval na nedělní utkání, při kterém fanoušci určitě uvidí kvalitní badminton. I vy nám můžete pomoci v boji o postup! Doma a se skvělou diváckou kulisou se vždy hraje dobře!“