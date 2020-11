Českou republiku reprezentovali Jan Janoštík z českobudějovického Sokola a Tomáš Švejda z SK Badminton Český Krumlov. Vedením družstva byli pověřeni reprezentační trenéři Michal Turoň a jeho asistent Jan Bednář. „Oba pocházejí a začali s badmintonem na Českokrumlovsku,“ připojuje další zajímavou informaci předseda úspěšného badmintonového klubu v Českém Krumlově Radek Votava.

Český tým odcestoval do Finska o několik dní dříve. „Nečekalo nás nic jednoduchého,“ ohlíží se hráči za děním na na kurtu i mimo něj. Před odletem se všichni včetně náhradníků museli podrobit prvnímu testování na Covid-19 a následné izolaci na hotelovém pokoji. „Všichni jsme měli pozitivní zkušenost s negativním výsledkem na koronavirus,“ usmívají se reprezentanti.

Turnaj ME se konal v nemalém areálu národního olympijského centra pod přísnými opatřeními. „Myslím si, že právě místo dění je jedním z důvodů, proč se tato akce mohla vůbec uskutečnit.“ vysvětluje Tomáš Švejda. Evropská badmintonová federace udělala maximum, aby se vrcholná akce mohla uskutečnit. Všechny účastníky pro příletu čekala třídenní karanténa s možností týmového tréninku a před zahájením turnaje další Covid-test.

Hráči po druhém negativním testu i nadále celý průběh turnaje působili v tzv. „bubble systému“ s důsledným dodržováním opatření.

Nejprve se hrála soutěž družstev, po kterém šampionát pokračoval i bojem jednotlivců. „Čeští junioři byli nalosováni do skupiny číslo dvě,“ přibližuje Radek Votava. „Ve skupině byli spolu spolu s Ruskem, Švédskem a Portugalskem.“ Boj o dvě postupová místa pro čtvrtfinále byl obrovský, ale lépe připraveni byli nakonec soupeři prvních dvou zmiňovaných zemí.

Česká republika prohrála se Švédském 1:4, následně stejným skóre porazila Portugalsko a v závěrečném souboji těsně nestačila na budoucí bronzové medailisty z Ruska. „Zejména v posledním utkání proti Rusku podali čeští reprezentanti skvělé výkony. Výhra v prvních dvou zápasech nad favority byla zásluha právě dvou Jihočechů.“ Švejda společně s Kateřinou Zuzákovou z Benátek nad Jizerou ve smíšené čtyřhře dokázali překvapit po třísetové bitvě první nasazený pár ze soutěže jednotlivců Barinov/Boiarun. „Janoštík ovládl zápas proti turnajové pětce a dvanáctému hráči světa Georgii Lebedevovi.“ Čechům to bohužel na postup ze skupiny nestačilo. „Dělené deváté místo bylo velkým zklamáním.“

Ani v soutěží jednotlivců nečekalo nic snadného. Nejlepším výsledkem bylo 17. místo. „Švejda bral shodně sedmnáctou pozici ve čtyřhře s Adamem Ehmem a smíšené čtyřhře s Lucii Krpatovu, oba dva jsou z Pardubic.“ Stejný výsledek zaznamenal Janoštík ve smíšené čtyřhře. Hrál s Talluah Sharleen Van Coppenolle (TJ Orlová-Lutyně). Ve dvouhře nestačil v prvním kole na talentovaného Francouze Laniera.

Český badminton byl vidět ve velké míře, i přes zlepšující se výkony to však na očekávané výsledky nebylo. Nejlepším výsledkem bylo dvojité zastoupení ve čtvrtfinále žen a pátá místa dvojic Zuzáková - Krpatová a Mikelová - Hořínková.

Radek Votava, trenér A jak účast Jihočechů hodtil trenér Švejdy Tomáš Votava: „Je skvělé, že se oba Jihočeši dokázali v této době na svůj zatím karierní vrchol vůbec připravit, zvládli nástrahy testů. Stačilo, aby jeden člen týmu ze třinácti byl pozitivní a celá výpravy by byla diskvalifikována. Oba odehráli za tým zejména proti Švédsku a Rusku těžké zápasy.V jednotlivcích los nepřál vůbec. Není to výmluva. Oběma opravdu k lepší stabilitě výkonu chyběly dva až tři týdny intenzivní herní přípravy. V tomto to bylo turnaj nevyrovnaný. Bylo vidět, že některé týmy mohly před šampionátem trénovat na sto procent. Některé ne. Je to hodně znát. Proto si oba zaslouží palec nahoru, protože i přes tuto nepřízeň dokázali na šampionátu konkurovat těm nelepším.“