/FOTOGALERIE, VIDEO/ Juniorský volejbalový tým VSK Český Krumlov má za sebou skvělou sezonu. Kromě vítězství v KP své kategorie se může pyšnit druhým místem v juniorské první lize U22.

Junioři VSK Český Krumlov. | Video: VSK Č. Krumlov

Trenérem tohoto českokrumlovského celku je Oldřich Záhoř. Ten může být samozřejmě se sezonou nadmíru spokojen.

Jak hodnotíte celkové druhé místo v první lize do 22 let, které je nejvydařenější za delší období?

Samozřejmě z toho mám velkou radost. V první řadě to vnímám jako odměnu hráčům za poctivý přístup k práci. V širším kontextu je to příjemný důsledek způsobu naší práce. Bylo a je pro mě vždy největším zážitkem sledovat nejen herní, ale především osobnostní růst našich svěřenců. Budování zdravého sebevědomí hráčů postaveného na víře ve vlastní schopnosti jsme přizpůsobili jejich vedení v zápasech. Nediktovali jsme strategii, ale domlouvali se například na způsobech obrany a útoku a tím nechávali hráče objevovat, ověřovat, a tak i efektivně získávat herní zkušenosti. Dá se říct, že více než z historicky nejlepšího výsledku v klubové historii v chlapecké složce mám radost ze hry, kterou jsme se prezentovali.

V domácím prostředí jste až na suverénní Rychnov nad Kněžnou drželi domácí neporazitelnost. Byla znát i domácí podpora fanoušků?

Je samozřejmě velmi povzbuzující, když se hraje před diváckou kulisou. A když kamarády a rodinné příslušníky začali opakovaně doplňovat i lidé, kteří k hráčům a klubu nemají žádné vazby, bylo to pro nás pro všechny velmi příjemné vyznamenání. Všem, kteří nás chodili podpořit bych chtěl touto cestou poděkovat.

Jak se družstvo vypořádalo s velkým věkovým rozdílem?

Myslím, že velmi dobře, a to především díky velmi dobrým, a za to náleží náš dík rodičům, morálně volním vlastnostem starších hráčů.

Jak se budete připravovat se na následující sezonu?

To je zatím bohužel předčasná otázka. V tuto chvíli se snažíme sestavit kádr a není to snadná záležitost.

Jelikož jste byl zvolen novým předsedu oddílu VSK Český Krumlov, jak vidíte budoucnost volejbalu v Českém Krumlově?

Pokud jde o ten mládežnický, myslím, že má své kořeny a na jejich pevnosti a stabilitě neustále pracujeme. Takže jsem optimista a věřím v brzký návrat dívčích dorosteneckých složek do republikových soutěží. U volejbalu dospělých si zatím nejsem jistý. Mladí lidé v aktivním sportovním věku dnes mají velké nároky na to, co chtějí v životě stihnout a výkonnostní sport je hodně časově náročný. V každém případě jsem připraven každý smysluplný počin v tomto duchu rozvíjet.

Zdroj: VSK Č. Krumlov

Nastaly v období úsporných opatření zásadní změny, co se týče finančních příjmů pro chod klubu?

Zatím je necítíme aktuálně, ale snažíme se připravit, abychom případný dočasný nedostatek prostředků dokázali překlenout.

V současné době je u veřejnosti více oblíbený plážový volejbal před klasickým šestkovým. Existuje pro veřejnost nějaká možnost si pronajmout ve volejbalovém areálu na Chvalšinské ulici kurty na plážový volejbal?

Samozřejmě. Veškeré informace případní zájemci získají přímo v areálu, nebo na našem webu www.vskck.cz.

Autor: Antonín Bédi