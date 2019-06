La Seu D´Urgell, Treignac – Talentovaná závodnice českokrumlovského kanoistického oddílu SK Vltava Karolína Paloudová absolvovala začátkem června dva významné mezinárodní podniky ve Španělsku a Francii – a nevedla si vůbec špatně.

Poprvé v historii slalomového kanálu v Seu, který si premiéru odbyl při OH v roce 1992, se na této trati jely i sjezdové závody ve sprintu na divoké vodě – Pyrenees Cup. Po sedmadvaceti letech od olympijského startu krumlovské Zdeny Grossmannové se tak do tamních peřejí opět pustil zástupce SK Vltava – a zase to byla kajakářka.