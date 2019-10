BASKETBAL

Kaplický Spartak v sobotu přivítá soupeře z Vysočiny. Třetí kolo Jihočeské ligy basketbalistů se odehraje v sobotu v Kaplici. Spartakovci po minulé výhře v krajské metropoli budou chtít bodovat i před svými fanoušky a odčinit tak prohru z prvního kola s Pískem. Pelhřimovský celek vždy patří ke špičce soutěže a kapličtí s ním svádějí vyrovnané bitvy. V loňské sezoně byli dvakrát úspěšnější hráči z Vysočiny, o to mají svěřenci trenéra Blažka větší motivaci.

Spartak Kaplice – BK Pelhřimov, sobota 19. 10. 2019 od 17h, ZŠ Školní Kaplice.

BADMINTON

Český Krumlov hostí Badminton Czech Talent. Třetí říjnovou dekádu přijedou do Českého Krumlova hráči a hráčky nejmladší kategorie U 11, aby změřili své síly v napínavém dvoudenním celostátním turnaji Badminton Czech Talent.

V sobotu 19. října bude na programu soutěž družstev, ve které proti sobě nastoupí kromě výběru Střední Čechy, všechny krajské výběry z jednotlivých regionů ČR. Chybět nebudou ani jihočeské naděje. V neděli 20. října se odehraje soutěž jednotlivců, ve které se bude hrát dvouhra chlapců a dvouhra dívek a účastníky budou hráči sobotního turnaje družstev. Kromě nominovaných hráčů z naší oblasti dostávají příležitost další domácí hráči - René Neubauer, Štěpán Sýkora, Zuzana Černá, Patrick Došek a René Prokopová, pro které by měl být turnaj jednotlivců také takovou odměnou za jejich snažení na trénincích.

19. 10. 2019 (Sobota) - 8:30 - 19:00 hodin turnaj družstev

20. 10. 2019 (Neděle) - 9:00 - 14:00 hodin turnaj jednotlivců

FOTBAL, SOBOTA 19. ŘÍJNA

I.B třída: Frymburk - Netolice (Poznámka: zm. poř. schv., od 13 hodin)

okresní přebor: TJ Horní Dvořiště - So Křemže (12 h), FC Lipno - FK Dy. Vyšší Brod, So Přídolí - FK Sp. Kaplice B, SK Větřní B - So Kájov, FK Nová Ves / Brloh - FC ROMO ČK, Hr. Malonty - TJ Smr. Horní Planá

OP starší žáci: Hr. Malonty - SK Větřní (10 h), FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, z.s. - FC Velešín (10 h), Sm. Horní Planá - FK Vyšší Brod / TJ Horní Dvořiště (10 h), FC Frymburk / FC Lipno - Tělovýchovná jednota Sokol Benešov nad Černou, z.s. (10.30), FK Nová Ves - Brloh - So Chvalšiny (13 h)

FOTBAL, NEDĚLE 20. ŘÍJNA

I.A třída: Velešín - N. Ves (ČB) (od 15 h)

KP starší dorost: Č. Krumlov - Vimperk (10 h)

I.A dorost: H. Planá+Frymburk - Mladé (10 h)

okresní přebor: SK Holubov - FK Sl. Český Krumlov B

OP starší žáci: SK Zlatá Koruna - Vl. Loučovice (10 h)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky zápasů o tomto víkendu od 15.30.