FOTBAL, SOBOTA 21. ZÁŘÍ

I.B třída: Dolní Dvořiště – Sedlec, Zlatá Koruna – Větřní I.A dorost: Kaplice / V.Brod – Větřní+Loučovice (10 h, hřiště Kaplice)

okresní přebor: TJ Horní Dvořiště – So Kájov (13 h), FC Lipno – FC ROMO ČK, So Přídolí – FK Nová Ves / Brloh, FK Dy. Vyšší Brod – TJ Smr. Horní Planá, Hr. Malonty – FK Sl. Český Krumlov B

OP starší žáci: FK Vyšší Brod / TJ Horní Dvořiště – SK Větřní (10 h, hřiště Vyšší Brod)), FC Velešín – Tělovýchovná jednota Sokol Benešov nad Černou, z.s. (10), FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, z.s. – Vl. Loučovice (10), Sm. Horní Planá – So Chvalšiny (10)

FOTBAL, NEDĚLE 22. ZÁŘÍ

I.A třída: Velešín – Kaplice (od 15 h)

I.A dorost: Horní Planá / Frymburk – Zliv (10 h, hřiště Horní Planá)

okresní přebor: So Křemže – FK Sp. Kaplice B, SK Holubov – SK Větřní B

OP starší žáci: Hr. Malonty – FK Sl. Český Krumlov B (14 h)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky zápasů o tomto víkendu od 16.30.

HOKEJ, NEDĚLE 22. ZÁŘÍ

Junioři: HK Slavoj – OLH Spartak Soběslav (od 17 hodin)

Muži hrají od 17 hodin v Soběslavi.