Kamila vyhrála v prvním kole nad Veronikou Marnovou z domácího oddílu 6:2, 6:0, ve čtvrtfinále porazila jihočeskou naději Lucii Soukupovou z Písku 6:2, 6:3, v semifinále si poradila s českobudějovickou jedničkou Natálií Reinke 6:2, 6:0 a ve finále potvrdila roli favoritky a první nasazené hráčky, když zdolala Kateřinu Čihákovou 6:1, 6:0. Čiháková přestoupila do Tonstavu ČB ze západních Čech za účelem hrát národní ligu smíšených družstev dospělých za ČB.

Před krajským přeborem absolvovala Kamila Neradová v lednu 2020 několik kvalitních turnajů. Zúčastnila se juniorského turnaje světové serie ITF v Rakousku v Oberpullendorfu, kde byla poprvé nasazená, a to jako číslo 15. O postup do osmifinále porazila Vanju Vidanovič ze Srbska 6:1, 6:0. O postup do čtvrtfinále však ztroskotala na výše nasazené Rakušance Anně Gross. Kamila prohrála po vyrovnaném boji s agresivně hrající soupeřkou v poměru 4:6, 5:7. V riskantní hře měla domácí juniorka podporu publika. Turnaje se zúčastnilo v rozsáhlém sportovním areálu pod Vídní i s kvalifikantkami 96 juniorek.

Poté se Kamila Neradová zúčastnila turnaje nejvyšší kategorie A žen v Mělníku. Do hlavní soutěže, která měla kapacitu jen 32 hráček, se Kamila nevešla. Musela hrát kvalifikaci. Zde v l. kole zdolala Veroniku Kulhavou /DTJ Hradec Králové/ 6:1, 6:2, ve 2. kole kvalifikace zdolala Adelu Havrlikovou /Severočeská Krupka/ 6:0, 6:3.

Do osmifinále v hlavní soutěži se Kamila probojovala přes 6. nasazenou Moniku Svobodovou, extraligovou hráčku z Jihlavy. Zápas byl náročný, Kamila dotáhla do konce dobře rozehraný zápas v poměru 3.6, 6:2, 6:3. Turnaj probíhal na umělé antuce na krytých dvorcích. Povrch však hodně klouzal, což odnesla Kamila svalovým zraněním a v boji o čtvrtfinále nebyla plně fit. Prohrála s Karolínou Novákovou ze Slavie Plzeň 3:6, 4:6.