V 29. ročníku ankety byla oceněna desítka jednotlivců, vyhlášen byl nejlepší kolektiv, talentovaní mládežníci, trenéři, funkcionáři a došlo i na zvláštní kategorie.

V jedné z nich, s příznačným názvem Sportovní rytíř, se dostalo ocenění doyenovi nejen krumlovské kanoistiky.

Sportovní rytíř Českokrumlovska 2019

Zdeněk Grossmann (SK Vltava Český Krumlov), kanoistika

Zdeněk Grossman (ročník 1939) je sportovec tělem i duší. Zabýval se řadou sportů, ale v mládí u něj zvítězila kanoistika. Vypracoval se ve špičkového závodníka ve slalomu i sjezdu a získal řadu výrazných úspěchů nejen na mistrovství republiky.

Jeho sportovní "rytířství" však nespočívá ani tolik v jeho osobních úspěších, ale zejména v tom, jak v podstatě po celý svůj dospělý život budoval a dbal na sportovní vývoj jiných, v tomto případě hlavně svých potomků.

Do profesního důchodu odešel Zdeněk Grossmann před několika lety, do sportovní penze se ale zatím nechystá… Ještě v roce 2017 měl vyjetou druhou výkonnostní třídu, a to v kanoistice už něco znamená! Nyní má sice "jen" třetí třídu, ale aktivní sportování neopouští. V roce 2019 nastoupil k osmi oficiálním závodům ČSK a stále poráží soupeře o jednu, dvě, tři a možná i čtyři generace mladší. O to však samozřejmě nejde…

Zdeněk Grossmann není a asi nikdy nebyl vůdcem davu, nehrne se nikam na výsluní, je neuvěřitelně skromný a samozřejmě stoprocentně poctivý, a to především k sobě.

Sport v jeho životě znamená velice mnoho a pokud by měl mít jeho přístup ke sportování nějaký přívlastek, tak asi právě ten "rytířský“.

Zdroj: ČUS Č. Krumlov