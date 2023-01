Kapličtí basketbalisté cestovali do Písku v okleštěné sestavě čítající pouhých šest hráčů a v záloze měl věci připravené i trenér Václav Blažek. Vyrovnaný duel se lámal v závěrečné čtvrtině, ve které vyvrcholila i nespokojenost Spartaku s tendenčním řízením utkání. Kapličtí dohrávali poslední tři minuty pouze ve třech hráčích a zápas místo dramatické zápletky vrcholil komediálním dohráním. O utkání podobně informuje spolupracovník Deníku Jan Beň:

Spartak cestoval do sršního hnízda ve značně okleštěné sestavě. I tak sehrál s nepříjemným soupeřem rovnocennou partii. Úvodní čtvrtina přinesla vyrovnanou hru. Žádný z celků si nevypracoval výraznější vedení a po jejím skončení svítil na ukazateli skóre stav 15:17. Od prvních minut nastavili oba arbitři velice přísný metr posuzování nedovolených zákroků.

Ve druhém dějství si hosté stále drželi mírný odstup – 23:25 (15.). Sršni brali time out a po něm uhráli desetibodovou šňůru – 33:25 (19.). Následoval oddechový čas na straně Spartaku. Po návratu na hřiště Čegan s Novotným vrátili duel do nerozhodného stavu (33:33), písecký Hrneček dvěma trestnými hody poslal domácí do poločasového vedení o dva body – 35:33.

Po změně stran sršni přidali na agresivitě, která mnohdy hraničila s čistou hrou, což rozhodčí přehlíželi. V polovině třetího hracího období písečtí odskočili na 46:40 (25.) a přišel první rána do kaplické sestavy. Pro 5 osobních chyb musel povinně střídat Šulek. V tu chvíli se začal připravovat i „důchodce“ Václav Blažek k nástupu na hřiště. Hosté se však nevzdali a devíti body v řadě snížili na 51:49 (29.).

Následně byl odpískán Novotnému sporný faul a druhý kaplický hráč musel předčasně na lavičku (5 osobních chyb). Do hry musel nastoupit trenér Blažek. Hráči od řeky Otavy do konce periody šesti body posunuli skóre na 57:49 po třiceti minutách hry.

Závěrečné dějství patřilo píseckým. Ti sice na hřišti nedominovali, jak by mohlo být zprvu patrné, ale postupně navyšovali své vedení. Kaplickým docházely síly a nepřálo jim střelecké štěstí. Ve 35.minutě byl stav 66:51. Tři minuty před koncem za rozhodnutého stavu (73:53) došlo ke střetu kaplického Blažka s píseckým Stuchlíkem, kdy domácí hráč nešetrně zasáhl Blažka loktem do břicha.

Arbitři odpískali faul hostům, což přineslo nespokojenost kaplické sestavy a především postiženého Blažka, jenž trval minimálně na oboustranném faulu. V následujících protestech mu byla udělena technická chyba, ihned druhá (automaticky diskvalifikující) a hrající kouč Spartaku musel opustit halu. Tím však úřadování rozhodčích neskončilo a udělili technickou chybu i Míškovi, který musel povinně na lavičku. Domácí Stuchlík proměnil všechny tři trestné hody za technické chyby a následně ještě jeden za domnělý faul, který celý incident odstartoval (77:53).

Zbytek utkání se změnil spíše v komedii, kdy trojice kaplických hráčů (Hejný, Čegan a mladíček Hák) čelila bodavým náletům sršňů. I přes toto oslabení se hosté dokázali prosadit a posunout konečný stav na výsledek 83:60.

Zápletka s rozhodčími však měla pokračování i po závěrečném hvizdu. Rozlícený Míšek nakopl hrací míč a následně ho druhý rozhodčí nevybíravě slovně napadl a udělil mu diskvalifikující chybu po skončení zápasu. Nebýt ostatních kaplických hráčů, zřejmě by se strhla strkanice.

Duelu byl osobně přítomen organizační pracovník a předseda kaplického Spartaku Pavel Milsimer, který ihned po utkání informoval svaz a druhý den podal oficiální stížnost na tendenční řízení zápasu ze strany rozhodčích, včetně jejich neprofesionálního chování po skončení zápasu s chybným využitím jejich pravomocí. Duel, respektive stížnost na rozhodčí a potrestání vyloučených hráčů nyní bude řešeno u zeleného stolu. Termín disciplinární komise zatím není znám, problém pro kaplické však může být pozastavení činnosti dotčených hráčů do doby konání disciplinárky a jejího výsledku.

Sokol Sršní Písek C – Spartak Kaplice 83:60 (15:17, 35:33, 57:49)

Fakta: hráli a body: Douda 18, Soucha 15, Kinský 11, Veselý 11, Hrneček 9, Stuchlík 4, Kocourek 3, Mašek 2, Kočí 2, Ouředník 2 - Míšek 21, Čegan 14, Novotný 7, Hejný L. 7, Šulek 6, Hák 5. Trojky: 12:6. Trestné hody: 19/11:15/10.

Další výsledky: Legends ČB – Tábor 79:60, Tigers ČB – J. Hradec 56:60.

Příští kolo: Kaplice – Tigers ČB, Tábor – Písek, J. Hradec – Pelhřimov.

Jihočeská liga

1. Legends Basketball České Budějovice 7 7 0 541:424 14

2. BK Lions Jindřichův Hradec 7 4 3 447:406 11

3. BK Tábor 7 4 3 503:489 11

4. Spartak Kaplice 7 3 4 508:524 10

5. Tigers Basketball České Budějovice C 7 3 4 418:456 10

6. Sokol Písek Sršni C 7 2 5 462:556 9

7. BK Pelhřimov 6 1 5 420:444 7