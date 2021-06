Družstvo mladších žáků a žákyň Sokola Kaplice bude působit v Jihočeské lize, starší žactvo si zahraje Kadet tour – O putovní pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Mládež o tom rozhodla v posledním utkání přeborů družstev, zkrácených z důvodu protiepidemických opatření.

„Děkuji všem, kteří letos náš oddíl reprezentovali. Zvláště děkuji také děvčatům, která reprezentovala oddíl jinde na hostováních kvůli vyšší herní vytíženosti. Myslím, že se ukázalo, že to mělo smysl. Zvláštní uznání si zaslouží rodiče, kteří trávili několik víkendů cestováním po kraji a podporovali své malé sportovní bojovníky,“ podotkl sportovní manažer Sokola TK Kaplice Tomáš Makovec.

Mladší vyhráli v Pelhřimově

Mladší žactvo jelo o posledním víkendu soutěže družstev do Pelhřimova poměřit síly s tamním béčkem a podařilo se mu vyhrát poměrně nečekaným poměrem 6:3. Pelhřimovští totiž bývají v tenisových soutěžích jedním z favorizovaných týmů.

"Mladší si výhrou zajistili nejvyšší krajskou soutěž, což jen umocnilo naši radost z této sezony. Hodně hráčů, kteří letos patřili do mladšího žactva, ale v této kategorii končí, takže se budeme muset zamyslet, co s tím do příštího roku," hodnotí Tomáš Makovec.

Rozhodla až čtyřhra

Starší žactvo vyhrálo nejtěsnějším možným rozdílem 5:4 nad soupeřem z Dobré Vody. "Jak už to u takových zápasů bývá, byly to nervy až do konce. Plán jsme měli jasný, tři body holky, dva body kluci, možná i nějaká čtyřhra a výsledek poklidných 6:3. Vynucené změny v sestavě nám však lehce plány zhatily… Nakonec to holky na kurtu v závěrečné čtyřhře za stavu 4:4 na zápasy ustály jako by nic, a tak si příští rok po dvanácti letech zahrajeme nejvyšší krajskou soutěž. Myslím si, že se neztratíme," říká sebevědomě Tomáš Makovec.

Starší žactvo Sokola TK Kaplice bude v příští sezoně hrát Kadet tour.Zdroj: archiv Sokola Kaplice

Dospělí se udrželi

Družstvo dospělých, které hraje jihočeskou soutěž KP II, už tolik radosti Kaplickým nepřineslo. Avšak celkové šesté místo znamená účast ve stejné soutěži i pro příští rok. Soupeř z Trhových Svinů s ustálenou a na tuto soutěž velmi solidní sestavou byl nad síly kaplických tenistů a došel si pro pohodové vítězství 8:1.

„Vše jsme směřovali k žákům, takže když nám v den mistráku onemocněla jednička starších Kiki Bohatová, vyslali jsme Viki Molhancovou,“ vysvětluje složitější taktiku Tomáš Makovec a dodává: „Když ještě přihlédneme k tomu, že naši stabilní hráči jsou zranění, bylo to těžké. Ale alespoň si Jirka Marek starší, který je hlavně tenisový táta, mohl zahrát své první mistrovské zápasy v životě."

Jan Bohdal