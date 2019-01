Písek – V dalším kole Jihočeské ligy basketbalistů zavítali okresní reprezentanti z Kaplice na horkou palubovku do Písku.

Takto volný míč v utkání sršňů se spartakovci mockrát nebyl. Zleva v bílém kaplickém dresu Jaroslav Pintner (0), Roman Adámek (8), Petr Ševčík (7) a Ondřej Čeagan (5). | Foto: Petr Kratochvíl

Po veliké bitvě a několika zvratech zůstaly body za výhru u řeky Otavy. Spartakovci se o vítězství připravili sami výpadkem na začátku druhé půle, kdy inkasovali devatenáct bodů v řadě bez jediného vstřeleného.



Kaplickému týmu chyběli oba rozehrávači (zraněný Míšek a absentující Šulek), a tak se do hry vrátil veterán Beň.



Písek C – Kaplice 75:68 (34:41)



Úvod utkání se hrál ve vysokém tempu a útoky se se přelévaly ze strany na stranu. Ve třetí minutě byl stav 7:9, pak ovšem domácí vsítili tři trojky v řadě a šli do vedení 16:9.



Trenér Milsimer bral time out a došlo ke změně obrany jeho svěřenců ze zónové na osobní. Ta částečně sršně přibrzdila a Kapličtí se postupně přibližovali. V 8. minutě kapitán Čegan trefou z perimetru vyrovnal na 19:19. Závěr první čtvrtiny však vyšel lépe domácím a ti po jejím skončení drželi dvoubodové vedení – 23:21.



Ve druhém dějství rozehráli spartakovci skvělé představení a zaslouženě tuto část vyhráli o devět bodů (11:20). Výbornou obranou nutili hosté domácí hráče k chybám a nepřipraveným střelám a dlouhých pět minut jim nedovolili vsítit koš. Sami si postupně vybudovali mírný náskok (14. minuta – 23:29). Po koších Adámka a Pintnera se vedení Spartaku vyšplhalo až na 25:34. V závěru poločasu se začali prosazovat i Písečtí a minutu před přestávkou snížili na 34:37.



V dalším závaru pod košem byl odpískám faul domácímu Pálkovi, který následně počastoval oba arbitry hrubými nadávkami a obdržel technickou chybu. Jeho slovní výlev však neustal a přelil se ke slovním výhrůžkám fyzického napadení, což znamenalo diskvalifikující chybu. Tento moment, který do sportu nepatří, bude mít ještě dohru u disciplinární komise. Trestem pro domácí tým bylo celkem 5 trestných hodů a míč pro hráče Spartaku. Ti díky tomu navýšili své vedení na poločasových 34:41.



Po změně stran pohříchu přišel kolaps kaplických hráčů. Nejprve se sice prosadil Novotný (34:45), poté se však zcela rozpadla kombinace na útočné polovině, přišlo několik chyb – a sršní trestali. Šňůrou 19:0 domácí zcela otočili vývoj utkání na svou stranu (26. minuta – 53:43) a přinutili hostující lavičku k oddechovému času. Po jeho skončení přišlo zklidnění hry, kdy úspěšná zakončení se střídala na obou stranách. Po třiceti minutách hry ukazovala tabule stav 61:54.



V závěrečném hracím období svěřenci trenéra Milsimera zabojovali a ještě se pokusili poprat o vítězství. Spartakovci našli rytmus v útoku, začala se jim dařit kombinace a neustále byli domácím na dostřel (34. minuta – 66:61). Domácí však šli zodpovědně za svým cílem a agresivní hrou znovu odskočili do dvojciferného trháku (36. minuta – 72:61).



Hosté se snažili ještě duel zdramatizovat, avšak hráči od Otavy si závěr už pohlídali. V této části získali několik útočných doskoků a tím i druhou šanci na skórování. Za stavu 75:66 se z nájezdu deset vteřin před klaksonem prosadil Ševčík a upravil konečné skóre na 75:68.



Fakta – základní pětka a body Kaplice: Adámek 23, Čegan 17, Ševčík 4, Vaniš, Al Ahmad, střídali: Novotný 16, Pintner 4, Beň 3, Holub 1, trojky: 5 (Adámek a Čegan po 2, Novotný 1), trestné hody: 34/25 (73,5%), čtvrtiny: I. 23:21, II. 11:20, III. 25:13 (!), IV. 16:14.



Sršni si připsali sedm tref z perimetru a trestného hody měli 37/10 (27,0%). Získali však více útočných doskoků a tím i druhých šancí na útok, což byl rozhodující faktor.

Slova od kormidla

Kaplický trenér Pavel Milsimer k utkání v Písku řekl:



„I přes prohru musím ocenit bojovnost, kterou jsme se prezentovali. O výhru nás připravil výpadek na začátku druhé půle, přesto jsem se ještě do zápasu vrátili. Chyběl nám zraněný Pavel Míšek, který má těžký výron kotníku a mimo hru bude ještě minimálně měsíc. Dobře jej však nahradil matador Honza Beň. Nyní nás čeká osmého února cesta do Tábora, což je podobný soupeř jako Písek.“

Jan Beň