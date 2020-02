V basketbalovém prostředí s komorní atmosférou se hrálo ve vysokém tempu nahoru dolů. Z vítězství se radovali domácí borci, kteří navíc získali i důležitý plusový bod navíc v součtu skóre vzájemných zápasů (doma Spartak vyhrál o 10 bodů, v Pelhřimově prohrál o 11). Tato porážka tak má dvojí rozměr.

Úvodní koš střetnutí vsítil Filip Hejný (0:2), domácí však hned odpověděli. Vedení se tak střídalo až do poloviny první periody. To hráči BK odskočili na 13:8 a mírné vedení si drželi i po první desetiminutovce – 25:20.

Druhé hrací období začali hosté náporem a během dvou minut otočili skóre na svou stranu (25:26, 12.). Dvěma rychlými koši si Pelhřimovští vzali ztracené vedení zpět (26:30) a do konce utkání si jej udržovali. V polovině druhé čtvrtiny ukazovala tabule stav 36:29 a kaplický lodivod Blažek bral time.

Po jeho skončení jeho svěřenci přidali na důrazu v obraně, zrychlili přechod do útoku a bodovou šňůrou snížili na 37:36 (18.). Otočit skóre se jim již nepodařilo a do poločasu hráči z Vysočiny opět odskočili do osmibodového trháku (46:38). K tomu jim pomohli i dvě slepené trefy z perimetru v poslední půlminutě první půle.

I po změně stran si domácí drželi odstup. Spartakovci se hodně snažili, ale nedokázali se prosadit pod pelhřimovským košem, a tak veškeré body zapisovali střelbou z okolí vymezeného území. Ve třiadvacáté minutě byl stav 53:44 a o dvě minuty později již manko hostujícího celku narostlo na patnáct bodů – 61:46 (25.).

Další oddechový čas Kaplice sice domácí přibrzdil, ale pokračovalo jejich trápení na útočné polovině. Míč se do koše nedařilo protlačit, zatímco pelhřimovským ano, což znamenalo jejich nejvýraznější vedení v duelu - 65:47 (28.). Zákonitě musel přijít time Spartaku. Tentokráte přerušení hry hostům pomohlo. Míšek trojkou odstartoval stíhací jízdu, která znamenala snížení na 69:58 (29.). V samém závěru třetího hracího období ještě bodoval domácí kapitán Rizák a do poslední části si Pelhřimov přinášel vedení 71:58.

Čtvrtou čtvrtinu opět bodově otevřel Filip Hejný (s 30 body nejlepší střelec utkání). Domácí však uhráli šestibodovou šňůru a odskočili na 77:60 (33.). Hosté bojovali, zlepšili obranu, začali získávat převahu na doskocích, ale trápili se v zakončení. Domácí sbírali fauly a posílali kaplické hráče na čáru trestného hodu, ovšem těm se odtud hrubě nedařilo (v poslední desetiminutovce byla střelba trestných hodů Spartaku 10/1!).

Dvě a půl minuty před koncem snížil Hejný na 82:73 a začal souboj o konečný výsledek v podobě skóre ze vzájemných zápasů (Kapličtí v prvním měření sil v sezoně zvítězili nad Pelhřimovem 78:68 a potřebovali prohrát nejhůře o méně, než 10 bodů). Po koši Šulka (40 vteřin před koncem) byl stav 84:75. Hráči z Vysočiny natáhli útok na plných čtyřiadvacet sekund a těsně před jeho vypršením se prosadil Rizák (86:75). Spartakovci měli 16 vteřin na snížení pod kýženou hranici deseti bodů. Jejich dobývání pelhřimovského koše však bylo neúspěšné a symbolické k vývoji závěru duelu. Domácí si tak připsali dvojí vítězství – jednak to v utkání, a navíc to ve vzájemných zápasech (nyní mají v případě rovnosti bodů +1 bod ve skóre k dobru).

Pelhřimovští se mohli opřít o rovnoměrné střelecké rozložení mezi hráče, když hned čtyři byli dvouciferní a sedm jich atakovalo hranici deseti bodů. Na druhé straně vyčníval Filip Hejný (30 bodů), který zářil při střelbě ze střední vzdálenosti, avšak vyhořel na čáře trestných hodů (11/2 = 18,2%, z toho šest neproměněných šestek ve čtvrté čtvrtině).

Václav Blažek, trenér Spartaku Kaplice: „V utkání nám chyběli Lukáš Hejný a Petr Ševčík, což bylo velké oslabení v podkošovém prostoru. Domácí hromotluci pak získávali jednoduchou převahu. Pelhřimov je vždy hodně basketbalově vyspělý a nejinak tomu bylo i nyní. Cestu k výhře jsme jim ovšem hodně usnadnili naší střeleckou nemohoucností a pomalejší hrou. Oproti předchozím zápasům nám chyběl drive a nápad na útočné polovině. Dolu nás srazil i velký počet ztrát. Závěr základní části pro nás bude hodně náročný a o play off ještě budeme muset zabojovat.“

V 11. kole kapličtí basketbalisté přivítají v sobotu 15. února ve své hale vedoucí BK Lions Jindřichův Hradec (17 hodin).

BK Pelhřimov – Spartak Kaplice 86:75 (25:20, 46:38, 71:58)

Body: Rizák 14, Fiala 14, Bártů 13, Kubíska 10, Fuxa 9, Hnát 9, Fučík 8, M. Novák 7, Kölbl 2 – F. Hejný 30, Míšek 18, Šulek 9, Novotný 9, Čegan 6, Adámek 3. Trojky: 5:3. Trestné hody: 17/9:38/20.

Další výsledky: Tigers ČB – Tábor 56:96, Písek – Legends ČB 75:67

1. BK Lions Jindřichův Hradec 8 6 2 598:479 14

2. Legends Basketball Č. Budějovice 8 6 2 590:525 14

3. Spartak Kaplice 9 5 4 687:675 14

4. BK Tábor 9 4 5 637:602 13

5. BK Pelhřimov 8 5 3 573:542 13

6. Sokol Písek Sršni C 9 3 6 643:695 12

7. Tigers Basketball Č. Budějovice C 9 1 8 552:762 10

Jan Beň