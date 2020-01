První půle nabídla vyrovnaný průběh. Hosté vyhráli úvodní desetiminutovku pětibodovým rozdílem, do kabin se po druhé periodě odcházelo za smírného stavu 37:37. Po změně stran se od kaplických hráčů odvrátilo střelecké štěstí a Písek si postupně budoval náskok. Spartak ztrácel šest minut před koncem dvanáct bodů, ovšem famózním závěrem dokázal vítězství strhnout na svou stranu. Nakonec soupeři oplatil porážku z prvního duelu a navrch si vylepšil skóre ve vzájemných soubojích.

Václav Blažek, trenér Spartaku Kaplice: „Cílem naší cesty bylo vítězství. V první polovině utkání jsme hráli dobře, avšak ve třetí čtvrtině bylo až neuvěřitelné, co se nám z koše vykroutilo ven. Když jsme šest minut před koncem ztráceli dvanáct bodů, nevypadalo to moc dobře. To, co kluci poté předvedli a jak si šli za vítězstvím, je obdivuhodné. Přejet Písek na jeho palubovce v závěru zápasu poměrem 23:6, to bylo opravdu famózní! A to jsme ještě neproměňovali trestné hody. Důležité bylo nasazení v obraně, kdy jsme zcela vynulovali obávaného domácího trojkaře Peška. Všichni hráči odvedli parádní práci a i když bylo v hale trochu chladno, výhra nás dostatečně zahřála. Navíc jsme si vylepšili vzájemnou bilanci pro boj o play off, když doma jsme se Sršni prohráli o čtyři body, takže nyní máme o bod lepší skóre.“

Další kolo kaplické basketbalisty čeká v sobotu 18. ledna, kdy doma přivítají budějovické Tigers.

Písek C – Kaplice 72:77 (16:21, 37:37, 57:50)

Body: Tóth 25, Pavelka 15, Soucha 10, Kočí 7, Jelínek 5, Mašek 4, Voith 4, Kinský 2 – Šulek 21, Čegan 19, Míšek 15, F. Hejný 14, Adámek 4, L. Hejný 2, Vaniš 2. Trojky: 4:5. Trestné hody: 32/18:37/20.

Další výsledky 8. kola: Tigers Č. Budějovice – J. Hradec 67:87, Legends Č. Budějovice – Tábor 73:67.

1. Legends Basketball Č Budějovice 7 6 1 523:450 13

2. BK Lions Jindřichův Hradec 7 5 2 526:426 12

3. Spartak Kaplice 7 4 3 529:521 11

4. BK Pelhřimov 6 4 2 434:395 10

5. BK Tábor 7 2 5 453:462 9

6. Sokol Písek Sršni C 7 2 5 484:540 9

7. Tigers Basketball Č. Budějovice C 7 1 6 428:583 8

Jan Beň