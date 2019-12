Trenér Blažek měl před utkáním k dispozici kromě navrátilce Hejného i Ondřeje Čegana, jenž se rovněž vrátil po půlročním zranění. Oba rekonvalescenti byli na hřišti hodně vidět a podíleli se velkou měrou na důležité výhře. Sestava Spartaku byla téměř kompletní, když na jednotlivých postech je doslova přetlak hráčů. Výjimkou je však pozice rozehrávače, kde za Pavla Míška musejí alternovat hráči z jiných postů.

Vstup do utkání se kaplickým příliš nepovedl. Trápili se ve střeleckých pozicích a těžko se prosazovali proti silové defenzivě táborských. Po třech minutách ukazovala tabule stav 0:6 a domácí lavička brala time out. Poté se sice prosadil Šulek s Adámkem, hosté však dále drželi odstup (3:8, 5.). Následně přišly dvě slepené trefy z perimetru (Míšek + Čegan) a spartakovci se poprvé dostali do vedení – 9:8 (6.). Dlouho se však v této pozici neohřáli.

Táborští pěti body odskočili na 9:13 a do konce první periody své vedení ještě navýšili – 12:18 po deseti minutách hry. Do druhého dějství vstoupil Spartak se změněnou obranou, což značně nabouralo útočný styl hostů. Bodově táhl domácí rozehrávač Míšek (7 bodů v řadě) a díky precizní obraně šli spartakovci do vedení 23:20 (14.). Na to reagovali hráči z města husitů oddechovým časem. Po jeho skončení se oba celky střídaly ve vedení a skóre se do poločasové přestávky vyšplhalo na 31:28.

Třetí hrací období bylo na body nejchudší (dohromady přítomní diváci viděli jen 23 bodů – 13:10). Této pasáži hry dominovaly spíše obrany. Domácí sice měli výškovou převahu, nedokázali ji však příliš využít. Hosté dobře hlídali své podkošové území, čímž otevírali prostor pro volné střely z dálky, ovšem kapličtí nedokázali přesně zamířit. A tak bodové úseky střídaly ty hluché a skóre jen pozvolna rostlo. Po třiceti minutách hry na tom byli o něco lépe spartakovci – 44:38. Poslední dějství naopak přineslo pěknou podívanou a zároveň ofenzivní hody – dohromady celky vsítily 42 bodů (23:19). Svěřenci trenéra Blažka pokračovali v zónové obraně, přesto se hráči BK přes ní prosazovali. Ve 32. minutě byl stav 48:47 a očekávalo se drama. Spartak sáhl po oddechovém čase a po něm předvedl velkolepou jízdu. Dobrou obranou a rychlým přechodem do útoku si vytvořil rozhodující náskok. Úsek mezi 33. – 39. minutou ovládli domácí poměrem 15:2 (63:49) a jednoznačně si šli za vítězstvím. Přišel ještě jeden time out, po němž táborští ještě snížili na 64:54 (40.), ale více nestihli. Závěrečné akce obou celků skončily shodně trefou za tři body hráčů s číslem 18 na dresu (Šulek – Jílek) a tím byl dán konečný stav utkání na 67:57.

Václav Blažek, trenér Kaplice: „Do utkání jsme vstupovali takřka kompletní a s výškovou převahou. Ovšem hosté přicestovali dobře přichystáni a svým stylem hry otupovaly naší snahu. Nedařilo se příliš střelecky a pod košem to naši pivoti měli hodně těžké. Po změně obrany jsme se chytili a začali hrát naši hru. Klíčová byla poslední čtvrtina, ve které jsme na šest minut doslova odstavili táborské od dění na palubovce. V příštím kole cestujeme do krajské metropole na palubovku lídra soutěže – českobudějovických Legends, kde nás čeká hodně těžký zápas.“

Spartak Kaplice – BK Tábor 67:57 (12:18, 31:28, 44:38)

Základní pětka a body: Míšek 18, Šulek 9, Novotný 8, Adámek 6, Hejný L. 2. Střídali: Čegan 15, Hejný F. 7, Ševčík 2, Vaniš, Al Ahmad. Trojky: 7 (Míšek 3, Čegan 2, Adámek a Šulek po 1). Trestné hody: 13/7 (53,8%).

Další výsledky: J. Hradec – Legends ČB 72:76, Pelhřimov - Písek 76:66.

Příští kolo: Legends ČB – Kaplice, J.Hradec – Písek, Tigers ČB – Pelhřimov.

1. Legends České Budějovice 5 4 1 363:304 9

2. BK Lions Jindřichův Hradec 5 3 2 355:307 8

3. BK Pelhřimov 5 3 2 341:324 8

4. Spartak Kaplice 5 3 2 373:362 8

5. BK Tábor 6 2 4 386:389 8

6. Sokol Písek Sršni C 5 2 3 360:379 7

7. Tigers České Budějovice C 5 1 4 290:403 6

Jan Beň