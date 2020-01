Osmým kolem pokračovala jihočeská basketbalová liga. Kaplice na domácí palubovce přivítala českobudějovické Tygry a po veliké bitvě si připsala důležitou výhru. Poslední celek tabulky předvedl statečný a bojovný výkon, zatímco Spartak hrou nijak neoslnil. V dalším kole cestují svěřenci trenéra Blažka na Vysočinu k duelu s BK Pelhřimov

Lukáš Hejný (s míčem) se vrátil po zranění do sestavy Spartaku a konto českobudějovických Tigers zatížil 15 body. | Foto: Petr Kratochvíl

Tým z krajské metropole přicestoval k utkání pouze v šesti hráčích, což zprvu vypadalo jako jednoduchá záležitost pro domácí basketbalisty. Ti však soupeře jednoznačně podcenili a zažili doslova katastrofický vstup do zápasu. Českobudějovičtí jednoduchou kombinační hrou překonávali zónovou obranu Spartaku, zatímco domácí neproměňovali ani vyložené pozice zpod koše. Nepomohl ani time out, změna obrany a promíchání sestavy (3.) a tak hosté odskočili na hrozivých 0:10. Až po šesti odehraných minutách se rozvlnila síťka hostujícího koše, když se z nájezdu prosadil veterán Beň (2:10). Následovalo snížení na 7:12 (8.) a šestibodové manko si spartakovci nesli i do druhé čtvrtiny – 13:19.