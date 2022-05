Úvod utkání přinesl vzájemné oťukávání. Ve třetí minutě spartakovci vedli 6:5, poté však přišel na jejich straně útlum a pětiminutový hluchý úsek. Reprezentanti z krajské metropole patnáctibodovou šňůrou odskočili v 8. minutě do trháku 6:20 a jejich jízdu nepřerušil ani time out Kaplice. V tomto úseku došlo ke zranění Filipa Hejného, což se projevilo na oslabení především v defenzivě Spartaku. V závěru prvního dějství se domácí přeci jen probudili a snížili stav na 11:20.

Ve druhé čtvrtině se hra vyrovnala. Nejprve Kaplice v 15. minutě snížila na 20:24, avšak hosté dokázali vždy odpovědět a vrátit se do dvojciferného vedení – 25:33. V polovině zápasu svítilo na ukazateli skóre 27:39.

Po změně stran došlo k oživení ofenzivních manévrů domácích hráčů, kteří začali Legendám zatápět. Ještě ve 23. minutě bylo manko kaplických 14 bodů (32:46). Strhující jízdu domácích odstartoval matador Adámek a spartakovci třinácti body v řadě v 25. minutě snížili na 45:46. Českobudějovický kapitán Šustek však dvěma slepenými trefami z perimetru vrátil Legendám klid (45:52), avšak jízda svěřenců trenéra Blažka nekončila. Ve 30. minutě Čegan trojkou poslal domácí do vedení 55:54 a zaplněná hala bouřila. Hostům se podařilo do konce třetí části vrátit vedení na svou stranu – 55:57.

Do poslední desetiminutovky soutěžního ročníku tak oba celky vstupovaly za minimálního bodového rozdílu a opět předvedly přítomným divákům basketbalovou lahůdku. V ní nakonec měli navrch hráči z krajské metropole. Ve 34.minutě po koši Čegana ukazovala tabule stav 66:61 a přišel oddechový čas Legend. Přerušenou hrou se odrazili k náporu, který je dovedl k vítězství. Tři minuty před koncem ještě vedli domácí (70:67), jenže na druhé straně se zpoza tříbodového oblouku trefili Širůček s Šaškem a rázem Kaplice byla ve ztrátě minus tři body (70:73).

Poslední dvě minuty přinesly očekávané drama, které rozhodl českobudějovický Kraus 15 vteřin před koncem, když proměnil oba trestné hody – 77:81. Domácí basketbalisté již nedokázali úspěšně zakončit, a tak se se sezonou rozloučili porážkou.

„K vidění byl basket vysoké úrovně a opět se ukázalo, že tyto dva celky ve vzájemných duelech předvádějí to nejlepší. Dalo by se říci, že to byl vrchol další povedené sezony. Chybělo jen to vítězství. Celkově sezona dopadla dobře. Hlavní je, že po dvouleté pauze se odehrála kompletní. V současné době řešíme budoucnost našeho týmu s ohledem na věk jednotlivých hráčů, když mladých do zabudování příliš nemáme,“ zhodnotil utkání a sezonu kaplický kouč Václav Blažek.

Spartak Kaplice – Legends České Budějovice 77:81 (11:20, 27:39, 55:57)

Fakta: hráli a body: Čegan 18, Adámek 17, Míšek 15, L. Hejný 14, Šulek 10, Novotný 3 - Kraus 26, Šustek 20, Šašek 14, Širůček 10, Coufal 5, Schönbauer 2, Zdvořák 2, Jaroš 1, Procházka 1. Trojky: 11:9. Trestné hody: 25/16:20/12. Rozhodčí: Pivovarský, Dvořák.

Další výsledky 14. kola:

Pelhřimov – Tigers ČB 78:72, Tábor – Písek 73:67, Tábor U19 – J. Hradec 54:82

Jihočeská liga mužů - konečné pořadí

1. Legends Basketball České Budějovice 14 13 1 1117:897 27

2. BK Tábor 14 11 3 887:841 25

3. Spartak Kaplice 14 8 6 1056:950 22

4. BK Lions Jindřichův Hradec 14 7 7 940:896 21

5. BK Pelhřimov 14 7 7 907:949 21

6. Tigers Basketball České Budějovice C 14 5 9 964:972 19

7. Sokol Písek Sršni C 14 5 9 900:999 19

8. BK Tábor U19 14 0 14 794:1061 14