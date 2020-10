Po dlouhé přestávce způsobené pandemii covid-19 se opět basketbalisté mohli vrátit na palubovky sportovních hal. Předchozí sezona byla ukončena v polovině března a od té doby se prakticky nic neodehrálo. O to větší byl v basketbalové baště Kaplici hlad po hře s oranžovým míčem.

K úvodnímu duelu nového ročníku soutěže přicestoval do Kaplice mladý celek tygrů z krajské metropole. Na obou týmech byla znát nervozita a rozpačitost. Předváděná hra měla k ideálnímu pojetí hodně daleko. Tento stav více vyhovoval hostům, kteří se prosazovali důrazem pod oběma koši. V polovině první periody byl stav 6:10 a v deváté minutě již 12:19 (po třech slepených trefách z perimetru z rukou českobudějovického Martinoviče). Přišel time out Spartaku. To hosty přibrzdilo a domácí do konce první části snížili na 16:19. Ve druhém hracím období pokračovali českobudějovičtí v rychlé kombinaci a poměrně jednoduše navyšovali své vedení. Ve 13. minutě odskočili na 18:27 a Kapličtí brali další time. Po jeho skončení došlo ke změně obrany Spartaku – z osobní na zónovou. Než si tento způsob rozestavení sedl, odskočili hosté do dvojciferného náskoku – 25:36 (17.). Závěr poločasu však patřil domácím, kteří velkou jízdou otočily vývoj duelu na svou stranu. Čtrnáctibodovou smrští se rázem dostali do vedení 39:36.

Po změně stran se hrálo vyrovnaně do 22. minuty – 40:40. Poté svěřenci trenéra Blažka začali získávat převahu na doskocích a dostali se do devítibodového trháku (49:40, 25.). To přimělo Tygry k oddechovému času. Po jeho skončení rychle snížili na 49:48 (27.) a začínalo se prakticky od znovu. Trenér Blažek pozměnil obranu na zónovou s osobním bráněním snajpra Martinoviče, což tygry hodně zaskočilo. Následně českobudějovický Lleshi obdržel technickou chybu. Jeho nesportovní slovní projev však neustal, a tak mu byla udělena diskvalifikují chyba. Po několikaminutovém dohadování opustil hrací plochu, avšak ve slovních výlevech pokračoval i na tribuně, za což byl vykázán z haly. Po třech odehraných čtvrtinách ukazovala tabule stav 52:50. V závěrečném dějství již domácí opanovali palubovku a dílčím vítezstvím 21:12 položili základ první výhry v soutěži. Ve 33. minutě spartakovci odskočili na 62:52 a toto vedení již nepustili. I přes snahu mladíků z krajské metropole Kapličtí zvrat v utkání nedopustili. Českobudějovičtí ještě snížili na 68:62 (39.), poslední slovo si však vzal kaplický kapitán Lukáš Hejný (s 28 body střelec utkání) a trefou zpoza tříbodového oblouku Ondřej Čegan – 73:62.

Spartak Kaplice – Tigers Basketball ČB 73:62 (16:19, 39:36, 52:50)

Body: L. Hejný 28, Čegan 13, Adámek 12, Míšek 9, Novotný 7, Šulek 2, F. Hejný.; střídali: Novotný 7, F. Hejný 2 - Martinovič 18, Vyskočil 12, Bílek 12, Žáček 10, Kadlec 6, Čempel 2, Zídek 2.

Trojky: 4:9. Fauly: 16:18. Trestné hody: 19/13:20/11.

Další výsledky

BK Tábor – BK Lions J. Hradec 54:50, Sokol Písek C – Legends Č. Budějovice 60:76, BK Pelhřimov – volný los.

Jan Beň