V sobotu 20. května chebská sportovní hala hostila tradiční Velkou cenu města Chebu v judu. V konkurenci 188 závodníků a závodnic z 23 klubů z Čech a Německa se pětice kaplických judistů neztratila.

Kapličtí judisté odvedli v Chebu skvělou práci. | Foto: SK Kaplice, oddíl judo

V kategorii mladšího žactva dvě zlaté medaile vybojovali Jindra Karlach a Albert Košnar. Oba ve svých hmotnostních kategoriích do 29 kg, resp. 46 kg shodně třikrát vyhráli. Marek Haňka a Antonín Kornev rozšířili kaplickou medailovou sbírku o další cenné kovy. Ve váze do 66 kg Haňka nepoznal hořkost porážky a po čtyřech výhrách se radoval z vítězství a radoval se ze zlata. Kornev, ve váze do 55 kg, sice podlehl úřadujícímu přeborníkovi ČR, ale v ostatních svých utkáních již nezaváhal a třikrát zvítězil. V celkovém hodnocení to bylo druhé místo a zisk stříbra. V pořadí čtvrté zlato vybojovala pro Kaplici Rozárka Košnarová v kategorii do 52 kg mladších dorostenek.

„S výkonem našich svěřenců můžeme být spokojeni. Čtyři zlata a jedna stříbrná medaile nás vyhoupla na celkově čtvrté místo v hodnocení klubů. Dokázali jsme vyhrát čtrnáct utkání a jen ve dvou utkání byl úspěšnější soupeř. Po turnaji jsme ještě absolvovali společný trénink Jihozápadního regionu“, zhodnotil vydařenou akci kaplický trenér Libor Štěpánek.