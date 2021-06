Kapličtí se v úvodním kole zúčastnili regionálních soutěží družstev v kategoriích dospělých a staršího a mladšího žactva. Dospělí v druhé regionální soutěži vyhráli nad béčkem Velešína po vypjatém závěru v těsném poměru zápasů 5:4. Starší žactvo hrálo rovněž s LTC Velešín a zvítězilo bez ztráty jediného zápasu 9:0. Mladší žactvo hostilo na svých kurtech soupeře TK Český Krumlov a rovněž nezaváhalo. Kapličtí vyhráli poměrem zápasů 7:2.

„Zajímavostí je stoprocentní úspěšnost děvčat, jejichž výhry se speciálně v utkání dospělých ukázaly jako klíčové,“ poznamenal předseda kaplického oddílu František Brabec a doplnil: „Další víkend bude pro družstva dospělých a staršího žactva zajímavou zkouškou, protože ani jeden z týmů nebude v utkání favoritem.“

Druhý soutěžní tenisový víkend byl úspěšný pro kaplickou mládež, dospělí prohráli.

Přestože se regionální tenisové soutěže letos opět hrají ve zkráceném režimu na tři kola, omezené možnosti tréninku v době epidemie koronaviru mají dopad také na zdraví hráčů. Několik zranění z tréninku i ze zápasových klání oslabilo tým Sokola Kaplice v první krajské soutěži.

Hlavně muži nestačili na tým Třeboně a ta si domů k jihočeským rybníkům odvezla z kaplických kurtů na Sokolské louce vítězství 6:3. Nepomohl tomu ani fakt, že třeboňští dorazili na utkání bez dvojice žen, což kaplickému TK přineslo automaticky tři body, dva za dvouhru a jeden za čtyřhru. Výsledek však neznamená, že by muži TK Kaplice utkání „pustili“. František Brabec prohrál s třeboňským Vopelkou až po třech setech a stejně tak Tomáš Makovec s Brabcem nerozhodli zápas deblu ve vlastní prospěch až v nevyzpytatelném supertiebreaku.

Starší žactvo TK Kaplice naopak doma porazilo Pelhřimov B 6:3. „Žáci nám dělají velkou radost. Domnívali jsme se, že starší žactvo nebude favoritem, ale po singlech, ve kterých vyhrála obě děvčata a naše chlapecká jednička a dvojka, jsme tušili, ze to je na dobré cestě. Navíc se na všechny zápasy opravdu hodně dobře koukalo,“ hodnotí výkon staršího žactva sportovní manažer klubu Tomáš Makovec. „Ve čtyřhrách jsme to pak dotáhli na konečných 6:3 a za čtrnáct dnů si to rozdáme s Dobrou Vodou o postup do nejvyšší krajské soutěže,“ doplnil.

Mladší žactvo vyhrálo po „infarktovém“ závěru v Sezimově Ústí 5:4. „Mladší žáci si zahráli mistrovské utkání družstev v Sezimově Ústí, kde za stavu 4:4 rozhodovala závěrečná chlapecká čtyřhra,“ referuje Tomáš Makovec. Kapličtí kluci vyhráli po vyrovnaných setech 7:5 a 6:7 v supertiebreaku, poměrně přesvědčivě 10:3.

„Jiřík Marek za víkend vyhrál čtyři zápasy. Možná jsme ho měli nasadit i do dospělých,“ chválí a usmívá se Tomáš Makovec. I mladší žactvo si za dva týdny zahraje o postup do nejvyšší jihočeské soutěže proti Pelhřimovu.

Jan Bohdal