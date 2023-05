Karatisté z SK Karate Český Krumlov přivezli z evropského poháru spoustu medailí

Zase to pořádně zacinkalo, a to na evropské úrovni. Šestnáct závodníků z SK Karate Český Krumlov vyrazilo na prestižní evropskou soutěž Eurocup Karate 2023, která se konala 20. května v rakouském Zell am See-Kaprun, a stali se nejúspěšnějším českým klubem celého turnaje.

Karatisté z SK Karate Český Krumlov přivezli z evropského poháru spoustu medailí. | Foto: SK Karate Český Krumlov