Hradec Králové - Větřínská bojovnice získala na MČR pro Fight club Č. Budějovice individuální zlato a stříbro a pomohla ke zlatu dívčího družstva.

Nejcennější výsledek při premiéře na MČR dospělých vybojovala sedmnáctiletá větřínská karatistka Vladimíra Račáková (vlevo) v soutěži seniorek Open bez rozdílu vah, kde získala skvělou stříbrnou medaili. | Foto: Archiv závodnice

Na soutoku Labe a Orlice si o posledním březnovém víkendu dali dostaveníčko nejlepší domácí karatisté, aby poměřili síly při Mistrovství České republiky kategorií seniorů a masters v karate, jež bylo zároveň finále ligy v kumite družstev.

Velmi výrazně byli na vrcholném domácím podniku vidět zástupci českobudějovického Fight clubu v sestavě s větřínskou nadějí Vladimírou Račákovou.

Třikrát na stupních

Větřínská bojovnice při svých sedmnácti letech ještě patří do kategorie juniorů, ale vzhledem k tomu, že letos již dosáhne plnoletosti, tak jí byla na MČR udělena výjimka. A premiéra na šampionátu dospělých to byla více než vydařená. Vladimíra Račáková nejprve nastoupila v kumite (sportovní boj) kategorie seniorek do 61 kilogramů a vybojovala zlato finálovým výsledkem 9:0, když porazila i stávající reprezentantku a účastnici posledního mistrovství světa v této kategorii.

Poté Račáková nastoupila i do kategorie seniorek Open, kde startují všechny závodnice bez rozdílu hmotnosti. I zde se po třech vyhraných zápasech dokázala probojovat do finále, kde se postavila proti naší dlouhodobě nejúspěšnější reprezentantce, zkušené několikanásobné medailistce z mistrovství Evropy Radce Krejčové. V boji o zlato sice Vladimíra Račáková podlehla v poměru 4:6, ale vybojovala dramatický zápas, v němž velké favoritce nedala nic zadarmo – a výsledkem byl zisk skvělého individuálního seniorského stříbra.

Po skončení soutěží jednotlivců, v nichž Račáková absolvovala celkem sedm zápasů, nastoupila v barvách budějovického Fight clubu do klání týmů. Jihočeské dívčí trio „R" ve složení Růžičková, Roudnická a Račáková nenašlo přemožitele a získalo pro klub cenné první místo v kumite týmů kategorie juniorek.

Z domova do světa

Větřínská závodnice však ani po domácím šampionátu nemá čas na odpočinek, neboť už ve středu odcestovala Vladimíra Račáková na další vrchol této sezony. Na mistrovství světa Shotokan Karate v tureckém Istanbulu bude už od soboty měřit síly se soupeřkami z celé planety.